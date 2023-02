VIDÉO - D’un milieu aisé à la rue : Sandra, 49 ans, raconte sa vie de SDF à La Défense

Sandra, 49 ans, vit un calvaire dans les parkings depuis cinq ans : nez cassé à coups de poings l’an dernier, vols à répétition et même agressions sexuelles. "Voilà l’endroit où j’installais un sac-poubelle pour aller aux toilettes. Un individu est venu me voir le 2 mai, brutalement, le soir, il avait une bouteille en verre de champagne et il a commencé à me menacer en me disant ‘espèce de pute, je vais vérifier si tu es une fille ou un garçon. Déshabille-toi, je veux voir si tu es une fille ou un garçon'. Il était complètement allumé, méchant, violent, agressif, il m’a plaquée contre un mur en me menaçant, en me mettant ma tête en arrière. J’ai dû me déshabiller, j’ai montré que j’étais une fille parce que j’avais peur qu’il me cogne", raconte Sandra.

Une agression sexuelle pour laquelle elle a porté plainte. Pendant cinq semaines, pour la protéger, les policiers ont accepté qu’elle dorme au commissariat. Une solution d’urgence avant un retour à la rue. Sandra donne peu de détails sur les circonstances qui l’ont menée ici. De ses premiers jours à La Défense, elle garde surtout un souvenir, le matin où elle a essayé de faire la manche. "J’ai préféré le faire à l’extérieur en me disant : ‘Je vais avoir plus de succès parce qu’il y a beaucoup de passage’. De 9 heures à midi, ça a été 20 centimes d’euros", affirme-t-elle.