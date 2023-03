VIDÉO - "Un miracle" : née sans utérus, elle se confie après avoir accouché de son deuxième enfant

"Grâce au don de nid de mamie, vous avez pu grandir dans le ventre de maman". C'est en ces termes, simples, que Déborah Berlioz explique à Misha, deux ans, comment elle et sa petite sœur ont pu venir au monde. La jeune mère en fera de même dans quelques années avec Maxine, née il y a un mois. Si cela ne semble pas compliqué à expliquer à des enfants, il n'en demeure pas moins que d'un point de vue médical, la naissance de ces deux bébés relève d'une prouesse inédite en France. Et pour cause : donner la vie était physiologiquement impossible pour l'ancienne athlète, née sans utérus.

"C'est l'effondrement total", confie-t-elle face à Audrey Crespo-Mara dans la vidéo de "Sept à Huit" en tête de cet article, en se remémorant le jour où, à 17 ans, on lui a annoncé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. "J'ai l'impression de ne pas être tout à fait femme, pas complète en fait avec cet organe en moins", poursuit-elle. À l'époque, le père de la jeune fille se lance dans des recherches sur le syndrome censé priver cette dernière de maternité, et fait naitre en elle une lueur d'espoir qui ne la quittera plus. "Il est tombé sur une étude suédoise qui expérimentait la greffe d'utérus sur des souris et qui avait permis des naissances, il me disait que des années plus tard, la science permettrait sûrement d'avoir une solution pour moi", se souvient-elle.