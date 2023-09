VIDÉO - "Sept à Huit" : la leçon de vie d'Emere, 8 ans, atteinte de la maladie des os de verre

Il ressemble un peu à vaisseau spatial. Ce qui se passe à l'intérieur n'est pas ordinaire non plus. Dans l'ensemble scolaire Toulouse-Lautrec, en région parisienne, l'entraide est plus naturelle, le regard plus bienveillant qu'ailleurs. La particularité de l'établissement est de faire cohabiter une majorité d'enfants handicapés avec des petits camarades valides, jusqu'à ce que les différences n'aient plus aucune importance. Dans ce monde inversé, les valides ne représentent qu'un tiers des effectifs. Les soignants sont aussi plus nombreux que les enseignants.

Le reportage de "Sept à Huit" à retrouver en tête de cet article, également en replay sur MyTF1, va à la rencontre des élèves, enseignants et soignants de cet établissement unique, que l'on vient visiter du monde entier et où le taux de réussite au bac est de 100%. Il donne notamment la parole à Emere, fillette facétieuse de 8 ans, atteinte d'ostéogenèse, la maladie des os de verre. Une pathologie génétique qui la rend particulièrement fragile, et lui a déjà valu quinze fractures : la moindre chute peut être dramatique, surtout sur le bitume de la cour de récréation. Pas de quoi l'empêcher de galoper dans tous les sens. "Ce n'est pas de la mousse au chocolat au sol", lance Emere, qui évoque sa maladie en la relativisant : "Quand on sait qu’il y a pire, ça apaise".