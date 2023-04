VIDÉO - Le château de Fougeret est-il vraiment le théâtre de phénomènes paranormaux ?

Depuis plusieurs années, les histoires d’horreur et de fantômes cartonnent sur les réseaux sociaux. Des vidéos vues des millions de fois. Ce phénomène profite au château de Fougeret, situé à 40 kilomètres de Poitiers. Ses propriétaires, Véronique et son mari, en tirent profit : ils organisent des visites dans le noir et des séjours à 110 euros la nuit afin que leurs hôtes puissent être témoins d'une potentielle intervention des esprits.

En treize ans, le domaine est devenu la référence française en matière de paranormal. Mais le château est-il vraiment le théâtre de phénomènes paranormaux ? Regardez le reportage de "Sept à Huit" en tête de cet article.