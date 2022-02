VIDÉO "SEPT A HUIT" - Pouvoir d'achat : ces Français qui vivent au centime près

"Je pense qu'à la fin de l'année, on va tirer le rideau". Éleveur, Alain l'a été toute sa vie, et craint de devoir se résigner à vendre son exploitation dans le Tarn, qui était celle de ses parents avant lui. Vivre avec peu, sa femme et ses enfants connaissent bien, et depuis toujours. Les marges de la grande distribution augmentent, tandis que les éleveurs vendent leurs bêtes au même prix qu'il y a trente ans. Mais la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation achève de les décourager.

Le couple ne chauffe plus qu'une pièce de la maison, et s'emmitoufle pour dormir dans une chambre qui n'atteint pas les seize degrés. Comble de leur situation, alors qu'ils sont éleveurs de bovins, ils ne s'autorisent que peu de viande, devenue trop chère. "La viande, très rarement", témoigne son épouse Valérie en faisant ses courses, "et le poisson depuis le début de l’année, on n’en a pas mangé".