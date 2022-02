VIDÉO "SEPT À HUIT" - Téléréalité faite maison : ces "family vlogs" qui rapportent gros

Dans les vidéos qu'elle poste sur sa chaîne YouTube, Laure montre à peu près tout : le réveil des enfants, elle en pyjama, son mari ramassant les jouets... Chaque vidéo dure une quinzaine de minutes, et il y en quatre par semaine. Une téléréalité maison qui cartonne puisque 328.000 personnes suivent Laure, Anthony et leurs trois enfants, jusque dans les moments les plus intimes. La vidéo de la naissance de Lily-Rose, il y a quatre ans, a ainsi été vue par plus d'un million de personnes.

En sept ans, plus de 1000 vidéos ont été postées pour 98 millions de vues. Un succès dont les enfants sont la pièce maîtresse et qui commence à rapporter beaucoup d'argent à la famille. Grâce à la publicité diffusée pendant ses vidéos, Laure touche de YouTube entre 50 centimes et trois euros toutes les 1000 vues. Pour celle de l'accouchement, par exemple, elle a reçu 1500 euros. Mais ce n'est pas sa seule source de revenus. Laure, comme n'importe quelle influenceuse, est aussi rémunérée pour mettre en avant certaines marques grand public, alléchées par ses 328.000 abonnés, principalement des mères de famille. "Je suis dans le même monde qu'elles, du coup quand les marques viennent vers nous, elles se disent que ce sont des personnes comme elles qui sont leurs potentielles clientes", argumente Laure.