VIDÉO - "Ça me bouffe la vie" : ils racontent le cauchemar des punaises de lit

Autre lieu, même problème que constate l'équipe de "Sept à Huit". Dans la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), depuis trois ans, le parasite gâche la vie du quartier des 4 vents. Au total, dans cette résidence HLM, au moins 15 appartements ont été touchés, donc celui de Christian, peintre en bâtiment. Arrivé en 2016, il a déjà déménagé une fois pour tenter d'échapper aux punaises de lit... sans succès. Une situation qu'il ne supporte plus, alors que son matelas et ses affaires sont infestées. "J'en pleurerais et c'est rare que je pleure", s'emporte-t-il au bord des larmes, estimant que son bailleur n'emploie pas les moyens suffisants pour se débarrasser des nuisibles.

Pour faire entendre leur voix, Christian et ses voisins se sont regroupés dans un collectif. Car selon la loi, le bailleur a obligation de traiter les punaises de lit, sauf s'il peut prouver que le locataire est responsable de leur présence. Selon un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), plus d’un foyer français sur 10 a été infesté par les punaises de lit entre 2017 et 2022.