VIDÉO - "On peut vite glisser" : l'enquête de "Sept à Huit" sur le "cercle vicieux" de la cocaïne

Interrogé lui aussi par l'équipe de "Sept à Huit", Matthias prétend aujourd'hui maîtriser sa consommation. Pourtant, l'année dernière, il a bien failli perdre le contrôle en commençant à prendre de la cocaïne sur son lieu de travail : "Je me suis autorisé à en prendre parce que pour moi, ça m'aidait. Ça me boostait, ça me permettait d'être plus productif (...) d'être beaucoup plus rapide en termes de production et d'efficacité", dit-il, avant de tempérer : "Le problème, c'est que c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure d'en consommer, les effets fonctionnent moins. Donc on est obligé d'en prendre plus, et à partir du moment où on n'en prend plus, on a envie d'en prendre encore plus (...) À partir de là, ça devient un cercle vicieux." L'homme dit avoir mis en place des gardes-fous : "On peut vite glisser et ça peut devenir dangereux", dit-il. C'est ce qui est arrivé à ce père de famille également sollicité, qui a tout perdu à cause de la coke et qui ne voit désormais sa fille de 8 ans qu'un week-end sur deux : "Je voulais que mon corps s'éteigne", témoigne Maxime, clean depuis 5 mois, qui a emménagé dans un appartement après une cure de désintoxication. "Si je ne suis pas ici, je suis à la rue".