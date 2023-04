VIDÉO - Traditions et business : "Sept à Huit" dans les coulisses du ramadan

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube (dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir", dit le Coran) jusqu'au coucher du soleil. C'est une période où d'importants dons sont consentis aux mosquées et salles de prières (environ 2500 en France). Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Elle a été évaluée cette année à sept euros par personne, a indiqué le CFCM dans un communiqué.

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet (Pew Research Center, Institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe. C’est alors un compte à rebours pour Mina, 43 ans d'origine marocaine et mère de deux enfants, et son neveu Ilyès, 16 ans, tous deux suivis par l'équipe de "Sept à huit", que l'on voit manger des fruits, des gâteaux, des dattes avant l'aube.

Après le lever du soleil, ils ne pourront plus manger, ni boire, jusqu’à la nuit prochaine. Il en sera ainsi pendant les trente jours, soit jusqu'au 21 avril, cette année. Alors qu’en France, seuls 10% des musulmans prient régulièrement, ils seraient 75% à observer le ramadan. Comment ce jeûne impacte leur vie quotidienne ? Quel business représente aujourd’hui ce mois sacré qui aiguise l’appétit des géants de la distribution ?