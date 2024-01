60.000 euros de GNR par an : un agriculteur détaille sa consommation de carburant

C'est l'une des toutes premières revendications des agriculteurs : l'annulation de la hausse des taxes sur le gazole non routier, le fameux GNR. Ce carburant utilisé dans les tracteurs représente une des principales dépenses sur une exploitation. Un céréalier de l'Orne explique le nœud du problème face aux caméras du 20H de TF1.

Première tâche de la journée pour Benoît Lefébure, céréalier à Escoville, dans le Calvados : transporter du blé. C’est aussi sa première utilisation de gazole non routier, le fameux GNR. Son tracteur consomme dix litres par heure, soit 100 euros pour une journée de travail.

Et ce n’est pas fini. Quand il change de matériel, la consommation évolue. "Cette charrue qui sert à retourner la terre, c’est elle qui consomme le plus sur l’exploitation", montre-t-il face à notre caméra. Tenez-vous bien : pour qu’elle fonctionne, il faut 45 litres par heure, soit 600 euros par jour. Au total, ici, huit engins agricoles ont besoin de GNR pour fonctionner. Le budget annuel est conséquent : 60.000 euros. "Le GNR représente 10% des charges totales sur nos exploitations", assure Benoît Lefébure.

"On est tout le temps en décalage de remboursement"

Normalement, l’État rembourse une partie des taxes qui s’appliquent sur ce carburant. Le problème, c’est que cela prend du temps. "On est tout le temps en décalage de remboursement, d'environ 16 mois", explique notre agriculteur. Mais si Benoît et ses collègues sont en colère, c’est surtout parce que ce remboursement risque de diminuer. En 2023, il a reçu 6.000 euros. Cette année 2024, cela devrait être 4.700 euros, puis 3.400 euros en 2025... avant, normalement, de se réduire à peau de chagrin en 2030.

La raison : le gouvernement veut que les agriculteurs soient autant taxés que les automobilistes. Injuste pour Benoit : "On n'a pas encore d'alternative. Les tracteurs électriques, ce n'est pas encore pour demain, on n'a pas assez de puissance, on n'a pas assez d'autonomie", souligne-t-il. Le GNR est en ce moment au cœur des négociations entre les syndicats agricoles et le gouvernement. Sous pression, l'État pourrait revoir sa copie.