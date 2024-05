REPORTAGE - Animaux maltraités : comment les enquêteurs de la SPA luttent face à la hausse des cas

Les cas de maltraitance animale sont, chaque année, plus nombreux. Face à ce fléau, la SPA a créé des brigades spécialisées dans la prévention et la traque des maîtres violents. Regardez ce reportage du 20H de TF1.

En France, six foyers sur dix possèdent un animal de compagnie. La plupart du temps, l’animal est choyé comme le serait un membre de la famille. Mais il arrive aussi qu’il soit battu, enfermé ou affamé. L’an dernier, le nombre de signalements a bondi de 16%, indique le dernier rapport de la Société protectrice des animaux (SPA).

Sur le terrain, les 1139 bénévoles délégués-enquêteurs de la SPA ont traité 27.642 signalements et mené 17.819 enquêtes, ce qui a permis de sauver 3884 animaux de la maltraitance, déclarait en janvier dernier l’association dans un communiqué. Une équipe de reportage de TF1 a pu suivre l'une de ces brigades spécialisées dans la traque des maîtres violents.

Ce matin-là, les agents de la SPA se rendent au domicile d'un propriétaire qui fait l'objet d'un signalement pour un cas de maltraitance dans un appartement déjà connu de leurs services. "La dernière fois, les chiens étaient enfermés. Ils faisaient [leurs] ses excréments dans des cages", indique une enquêtrice, dans le reportage du 20H à regarder en tête de cet article. "Là, on a eu un signalement pour deux autres chiens", reprend la bénévole.

Mais après vérification, les chiens ne semblent pas en mauvaise santé, et c'est tout ce qui importe à la SPA. "On a vu les chiens. Ils avaient l’air ronds, bien toilettés. Pour nous, le sujet est clos", confirme l'une des membres de la brigade. Les enquêtrices de la SPA n'ont aucun pouvoir de police, mais peuvent faire appel aux forces de l'ordre lorsqu'elles constatent un acte de maltraitance. Ce jour-là, la brigade enchaîne les missions.

On fait une bonne action en aidant les gens à résoudre des situations qui sont complexes. Une enquêtrice de la SPA

Direction cette fois le domicile d’un propriétaire dont le chien est retenu sur un balcon. Ce sont les voisins qui ont contacté l’association de protection animale. Interrogée par les enquêteurs, la jeune femme dit avoir reçu la charge de l’animal contre son gré. Le chien appartient à son frère et elle souhaite s’en débarrasser. "Je n’ai pas forcément envie de m’occuper d’un chien. C’est aussi le cas de ma mère. C’est beaucoup de poils, ça fait beaucoup de ménage. En plus, j’ai déjà un chat", se justifie-t-elle.

Rapidement, la jeune femme accepte de signer les papiers d’abandon. Des équipes de la SPA passeront à son domicile dans quelques jours pour récupérer l’animal. "On fait une bonne action en aidant les gens à résoudre des situations qui sont complexes. Elle ne savait peut-être pas quelle était la bonne solution et [que] faire du chien. On arrive au bon moment", souligne l'enquêtrice. L'animal rejoindra un des refuges de la SPA et peut-être aussi une nouvelle famille par la suite.

À présent, la peine minimum est de 45.000 euros d’amende et de 3 ans de prison. Et cela peut aller jusqu’à 5 ans de prison L'avocate Isabelle Gharbi-Terrain, spécialisée dans la maltraitance animale

Au refuge de la SPA de Marseille (Bouches-du-Rhône), où s'est rendue le jour-même une équipe de TF1, un chien de race American Bully est justement accueilli par l'équipe. L'animal était battu par son propriétaire. "On pense qu'il a [utilisé] un objet contondant, un bois ou une barre de fer, et lui a coupé l’oreille à force de le taper", raconte Xavier Bonnard, le président de la SPA de Marseille. Au niveau national, la SPA a recueilli l'an dernier 28.652 chats, 13.124 chiens, abandonnés ou maltraités.

Devant la multiplication des violences sur animaux, l’avocate Isabelle Gharbi-Terrain s’est spécialisée dans la défense des bêtes. Dans son armoire, chaque dossier porte le nom d'un chien ou d'un chat. "Noa est une chienne qui a été retirée pour maltraitance. Là, vous avez Ruby. C’est une chatte qui a été écorchée vive", énumère-t-elle face à notre caméra. Depuis 2021, la loi a été renforcée et les auteurs de ces violences s'exposent à des peines plus lourdes.

"À présent, la peine minimum est de 45.000 euros d’amende et de 3 ans de prison. Et cela peut aller jusqu’à 5 ans de prison par le biais des circonstances aggravantes", détaille Me Isabelle Gharbi-Terrain. En parallèle, il est prévu qu'un référent soit nommé au sein chaque commissariat de police pour traiter ces affaires. Des mesures qui doivent permettre de mieux lutter contre le fléau de la maltraitance animale.