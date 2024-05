VIDÉO - Accidents à bord de manèges : les attractions sont-elles assez contrôlées ?

Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne doit rendre ce jeudi son jugement à l'encontre de deux forains, qui ont comparu après la mort d’une jeune femme de 23 ans sur un manège à Firminy, dans la Loire. Comment les manèges sont-ils contrôlés, à quelle fréquence ? Regardez cette enquête du 20H de TF1.

À Europa Park, célèbre parc d'attractions situé en Allemagne, une piscine s'est fissurée en pleine représentation, le 14 août dernier, emportant avec elle deux armatures métalliques. Au total, sept personnes ont été blessées. Autre cas que montre le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, à Fréjus dans le Var, le 26 juin 2022 : l'élastique d'une attraction a lâché, faisant alors un blessé léger.

L'actualité est régulièrement marquée par accidents de ce type sur des attractions toujours plus hautes, plus rapides et plus impressionnantes. Une question se pose : la sécurité est-elle vraiment adaptée et suffisamment vérifiée pour garantir la sécurité des amateurs de sensations fortes ?

Des techniciens présents 24 heures sur 24 au Parc Astérix

Au Parc Astérix, trois millions de visiteurs se présentent chaque année pour profiter des plus de 50 attractions proposées. Au total, soixante techniciens se relaient 24 heures sur 24 afin d'inspecter tous les manèges. "Je vérifie le système de verrouillage du harnais. On a des crans et je vérifie qu'à chaque cran, j'ai bien un blocage dessus. Entre deux journées d'exploitation, le contrôle doit être fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc a tourné. La veille, avant que ça soit accessible aux visiteurs, ce contrôle a été fait. Demain, avant que les visiteurs reviennent, le contrôle aura été refait", confie aux équipes TF1 Grégoire Dauzin, technicien de maintenance au parc de l'Oise.

Tout est vérifié dans les moindres détails. Même les dessous de ce manège sont inspectés pour garantir la sécurité de chacun. "Le disque est bloqué sur la piste par des roues, et nous, on vient regarder qu'elles sont déjà bien présentes, leur état, est-ce qu'elles sont libres, est-ce qu'elles ont du jeu... Et après, il y a tout un tas de capteurs un peu partout à regarder", explique le technicien. À quelques minutes de l’ouverture, les derniers tests sont faits. Un tour de manège à vide, aucune défaillance n'est remarquée, l’attraction peut ouvrir. Une fois le train lancé avec les visiteurs en place, c'est dans sa cabine que l’opératrice garde un œil sur toutes les caméras réparties sur l’ensemble du parcours.

Qu'en est-il du contrôle des manèges de foire ?

Toute la profession le sait et en est consciente, un accident peut avoir des conséquences dramatiques. En août dernier, au Kid Parc, parc d'attractions situé sur le bassin d’Arcachon, deux fillettes ont été blessées. Le gérant a été condamné ce mardi 30 avril à six mois de prison avec sursis, pour défaut d’assemblage et de soudure. L'an passé, trois accidents de manège ont coûté la vie à des personnes en France. C'est le cas à Clermont-Ferrand, en Auvergne, où une jeune fille est décédée en raison d'une ceinture de sécurité qui était en très mauvais état.

Les manèges de foire sont-ils aussi contrôlés que ceux des parcs d'attractions ? Toute attraction dans un parc ou une fête foraine est vérifiée au moins une fois par an. Pour les foires, les contrôles sont encore plus fréquents. James Montaletang, forain et propriétaire d'un manège, vient de s'installer à Lille : "À chaque fois que vous démontez et remontez votre manège, vous avez un contrôleur qui vient vérifier votre manège pour voir si vous êtes bien conforme au niveau de la terre, des disjoncteurs, de vos calages, de la sécurité globale du manège", explique-t-il.

Le contrôle des manèges est mis en place par la mairie de la ville qui accueille la foire, et celui-ci peut durer jusqu'à 5 heures en fonction de la taille de l'attraction. C'est ce qu'explique Jill Varanne, président de Funair Security : "On vérifie les 44 repères obligatoires. On les prend en photo, on explique pourquoi ils sont bons ou pas bons, et en direct, il y a un ingénieur qui vérifie le contrôle".

Les règles sont strictes. En cas de suspicion de corrosion du manège par exemple, il est immédiatement mis à l'arrêt en attendant un contrôle plus approfondi.