VIDÉO - Attention chien méchant : quand les facteurs se forment pour éviter les morsures

Dans les zones rurales comme celle de Pont-de-Beauvoisin, où travaille Sarah Borgey et où se rend une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article, les attaques de chien sont récurrentes. Une trentaine de postiers sillonnent chaque jour les routes du secteur. La plupart d'entre eux ont déjà été mordus, et tous ont des histoires à raconter. "Je devais faire signer un recommandé dans un restaurant. Et le chien m’a mordu aux fesses", rapporte une factrice. "Un très gros chien m’a sauté dessus, et ça m’a écrasé la chair. Du coup, j’ai eu un hématome qui m’a pris tout le bras, j’avais tout le bras qui était bleu", ajoute un de ses collègues. Les conséquences peuvent être importantes pour les facteurs, qui peuvent être traumatisés. Certains souhaitent même arrêter ce métier.

Pour les aider, La Poste organise des stages de prévention du risque canin, comme celui auquel assiste TF1. "Il n’y a pas de race de chiens dangereux, il n’y a pas de race de chiens gentils. C’est vraiment une question de tempérament et encore n’importe quel chien peut mordre", assure Alexandra Khichane, éducatrice canin et intervenante en médiation animale. Deuxième cause d’accident dans la profession, les agressions canines ont provoqué 50% des arrêts maladies en 2022 dans les équipes de La Poste du département de l'Isère.