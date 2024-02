"Aujourd'hui, je vais rencontrer mon père" : Evelyne, née sous X, est partie à la recherche de ses origines

Chaque année en France, un peu plus de 600 bébés naissent sans connaître leurs parents biologiques : on appelle cela la naissance sous le secret ou naissance sous x. Parmi ces nouveaux-nés abandonnés, Evelyne, 50 ans, a décidé de se lancer dans la recherche de sa famille biologique. Elle a témoigné ce week-end dans le magazine de TF1 "Reportages découverte".

À Dignac, tout près d'Angoulême (Charente), la journée d'Évelyne commence toujours à cent à l'heure. De bon matin, la musique à fond, elle arrange toute son épicerie pour que tout soit prêt quand les clients arrivent à huit heures. Pas question donc de faire une pause, sauf quand une bonne nouvelle concernant la recherche de sa famille biologique arrive sur son téléphone. "J'ai Franck, un généalogiste qui me donne un petit coup de main, qui vient de m'envoyer un message en me disant qu'il avait l'acte de naissance de mon oncle. Donc, je vais avancer", se réjouit-elle dans la vidéo en tête de cet article, replay du magazine "Reportages découverte" "Nés sous X : A la recherche de sa famille" diffusé le week-end dernier sur TF1.

Evelyne n'a jamais connu son père et elle a été retirée à la garde de sa mère quand elle était enfant. "Au bout d'un moment, on a besoin de savoir d'où on vient, qui on est. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir qui est mon père, de poser un visage au moins sur un nom. J'ai besoin de me raccrocher à quelque chose. Donc, cette recherche, ça va me servir à me poser et à pouvoir avancer", dit-elle, des sanglots dans la voix.

Je ne demande pas à faire partie de sa vie comme un père et une fille lambda, mais qu'on apprenne quand même un peu à se connaître. Evelyne

Coup de théâtre : il y a quelques jours, et après plusieurs mois de recherche, Évelyne a réussi à retrouver l'adresse actuelle de ce père qu'elle a tant cherché. Et elle a décidé d'aller frapper à sa porte sans prévenir le jour de son anniversaire. "Aujourd'hui, je vais rencontrer mon père pour la première fois. Moi qui pensais qu'il était mort. Je ne sais pas s'il est au courant de mon existence. S'il est au courant, est-ce qu'il va se souvenir de cette date ? Attendre 48 ans pour voir son père, je pense que c'est pas mal quand même. Il vaut mieux tard que jamais", assure la jeune femme.

Pour ce grand jour, elle a demandé à l'une de ses trois filles, Maona, de l'accompagner voir ce père qui vit à 150 kilomètres de chez elle. "Je suis impatiente, mais j'ai une boule à l'estomac, j'ai peur, je suis pétrifiée. J'ai peur de craquer et j'ai peur de sa réaction", souligne-t-elle. Avant d'enchainer : "Je ne demande pas à faire partie de sa vie comme un père et une fille lambda, mais qu'on parle, qu'on apprenne quand même un peu à se connaître. C'est tout de même mon père". Une fois devant sa porte, Evelyne se retient de pleurer, mais elle doit se lancer.

À l'homme qui lui fait face, elle lâche tout de go : "Je suis votre fille", puis elle poursuit : "J'ai 48 ans aujourd'hui et j'avais besoin de vous rencontrer, de mettre un visage sur un nom. J'avais besoin de vous voir parce que ça fait 48 ans que je me pose la question de savoir à qui je ressemble". Sûrement interloqué, l'homme lui répond : "J'ai connu votre mère une journée". Mais Evelyne ne se décontenance pas : "Eh bien, une journée a suffi à ce que je sois là", lui lance-t-elle. Pour autant, elle n'insiste pas et décide de lui laisser une petite enveloppe avec son numéro de téléphone au cas où.

Malgré ces retrouvailles un peu distantes, Évelyne y croit encore, mais ce père tant espéré ne lui donnera aucune nouvelle. Alors, elle va poursuivre ses recherches, cette fois du côté de sa mère, malheureusement décédée. Pour ce faire, tel un détective, elle a placardé sur le mur d'une chambre toutes les photos et les liens qui la relient à cette famille. "Maintenant, il faut trouver où est notre grand-père. Ça serait donc le père de ma mère. Ma grand-mère a laissé ma mère à la DDASS sous X, et j'ai réussi à remonter sur son nom d'identité. Après, avec les tests ADN, j'ai eu quelques contacts et j'ai réussi à rapprocher deux personnes ensemble. Tout ce petit monde nous emmène loin vers la Martinique", raconte-t-elle. En attendant, elle vient de découvrir l'existence de Roberte, une cousine qui vit près d'Orléans et qui l'accueille à bras ouvert.

Puis, quelques semaines plus tard, en Martinique, Évelyne retrouve Jean-Claude, le fils de ce grand-père martiniquais qu'elle a tant cherché. Le puzzle se reconstitue petit à petit pour son plus grand bonheur.