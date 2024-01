Aux racines de la colère : les témoignages forts d'agriculteurs aux revenus beaucoup trop bas

La crise des agriculteurs dure et s’exprime encore avec force ce mercredi. L’occasion de prendre un peu de recul et de revenir aux racines de la colère. Une équipe de TF1 s'est rendue dans l'une des régions de France où le revenu des agriculteurs est le plus bas, et où le quotidien est dur, très dur même.

C’est le jour que Félix Noblia, éleveur à Bergouey-Viellenave, dans les Pyrénées-Atlantiques, redoute le plus dans l’année : une prise de sang sur chaque vache de plus de deux ans pour savoir s’il y a de la tuberculose dans son troupeau. "Si les vaches sont positives, le troupeau est abattu", explique-t-il. Tout perdre à cause d’une maladie ou d’une sécheresse. Pour supporter les conséquences d’un aléa sanitaire ou climatique, il faut de la trésorerie. Or, une vache comme celle-là est vendue 600 euros. Pour vivre de son travail, Félix aurait besoin qu’elle lui rapporte trois fois plus. "On a nos coûts d'exploitation qui ont tellement augmenté, nos prix de vente qui ont même baissé. On est sur des marges négatives. Chaque heure passée, on perd de l'argent", soupire Félix.

"Ils sont en train de nous tuer"

En tant que vétérinaire, Aude Serman travaille depuis quinze ans avec ces éleveurs qui ont les revenus les plus faibles de la filière agricole. "Tout augmente sauf le revenu des agriculteurs, mais ce n'est pas eux qui le fixent. Il faudrait que ce soit eux qui puissent dire 'il faut que je vende mon veau tant, ma vache tant pour m'en sortir'".

Éleveur à Ainhice-Mongelos, Jean-Marie Sallaberry non plus ne s’en sort pas, et il aurait bien aimé lui aussi monter à Paris. "Je n'ai ni l'argent ni le temps", évacue-t-il. À 57 ans, il vit grâce au RSA. "Ils sont en train de nous tuer. On nous mettrait contre un mur et on nous mitraillerait comme ça se faisait à la guerre, ce ne serait pas pire", lance-t-il.

Ils sont sacrifiés, disent-ils, au nom d’un choix politique : garantir à tous une alimentation peu chère. Il y a 50 ans, elle représentait 25% de notre budget, aujourd’hui, c'est deux fois moins, 12%. Car l’Europe importe des denrées à bas prix, mais qui sont souvent produites dans des conditions interdites en France. "Un choix délibéré" que dénonce vigoureusement Félix Noblia : "On s'assoit sur la sécurité alimentaire du territoire et on accepte que les savoir-faire disparaissent, parce qu'on ne peut pas lutter au niveau du prix avec des contraintes qui sont différentes."

C’est pour cela que Félix se bat, avec d’autres paysans européens, au sein d’une commission d’experts. Pour cela aussi qu’il est allé jusqu’à l’Élysée proposer une solution d’avenir : investir dans le travail du paysan, notamment celui qui plante des haies, entretient ses prairies et stocke ainsi du carbone. "On était allé proposer au cabinet du président de la République d'accélérer la défiscalisation pour les entreprises qui investissent dans l'agriculture de qualité, raconte-t-il. Grâce à cela, on soutient à la fois les agriculteurs et le climat". Il y a urgence, car depuis 2010, le nombre de paysans à chuter de près de 20%.