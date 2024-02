VIDÉO - Avant le Salon, les agriculteurs défilent en plein Paris

À la veille de l'ouverture du 60ᵉ Salon de l'agriculture, la tension est encore montée d'un cran ce vendredi matin avec l'arrivée de tracteurs dans Paris. Une équipe de TF1 a suivi le cortège, appelé à grossir dans les heures à venir.

C'était un objectif depuis des semaines. Un défilé de tracteurs en plein Paris pour marquer les esprits. Déterminés, ils comptent bien faire du bruit. Ni le lieu ni la date n'ont été choisis au hasard. "Le Salon de l'agriculture est symbolique, rentrer Porte de Versailles avec des tracteurs, c'est symbolique aussi. Il faut utiliser la force qu'on a au Salon pour se faire entendre", lance Willy Michel-Amadry, venu du Doubs au volant de son engin. Des symboles, comme lorsqu'ils garent leurs tracteurs sur le pont Mirabeau, devant la tour Eiffel. "On est rentrés dans Paris, si on ne nous écoute pas, on reviendra, mais on reviendra peut-être plus nombreux", prévient Cyril Hoffmann, de la Coordination rural 21.

Le périple de ces agriculteurs venus de l'Est de la France a commencé aux aurores ce vendredi. Ils ont rejoint le périphérique parisien depuis l'autoroute A4. Conséquence de l'opération escargot : près de 40 kilomètres d'embouteillages. Mais la venue de l'imposant convoi était annoncée, alors certains ont anticipé leurs déplacements. "La voiture au garage, c'est mieux, on soutient les agriculteurs", assure une femme à vélo.

Les tracteurs font une entrée remarquée dans la capitale, sous les encouragements. Une occasion de sensibiliser les passants à leur combat. "C'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils ont à dire et comment ils sont écoutés", réagit un père, son enfant dans les bras. La mobilisation va se renforcer dans la journée. Par exemple, ce vendredi matin, à Montauban (Tarn-et-Garonne), une vingtaine d'agriculteurs ont embarqué à bord d'un bus. Ils rejoindront Paris dans l'après-midi pour une grande manifestation, à pied cette fois. Leur objectif : rejoindre le site du Salon de l'agriculture, autour duquel la sécurité a été renforcée.