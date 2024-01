Espérance de vie : pourquoi les femmes sont-elles avantagées ?

Selon le dernier bilan démographique de l'Insee, la France compte 68,4 millions d'habitants. Autre constat, mais celui-là ne change pas : les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes, même si l'écart tend à se réduire. Comment expliquer cet avantage ?

Où que l'on soit sur la planète, c'est un fait : les hommes vivent en moyenne moins longtemps que les femmes. La France ne fait pas exception. Ainsi, sans surprise, les femmes conservent en 2023 leur place de doyennes dans le pays, avec une espérance de vie de 85,7 ans, contre 80 ans chez les hommes – qui atteignent pour la première cette barre, car malgré tout l'écart se resserre -, révèle le dernier bilan démographique de l'Insee publié mardi.

Ces quasi six années de différence pourraient avoir plusieurs explications, selon les Toulousains croisés ce matin sur un marché par le JT de TF1. "Elles sont plus résistantes, elles supportent plus de choses que les hommes", atteste une retraitée dans la vidéo en tête de cet article. "Elles prennent plus soin d'elles, elles vont plus chez le médecin, elles mangent plus diététique", lâche de son côté une jeune femme. Un homme a aussi sa petite idée : "Il y a certains travaux où les hommes s'exposent à des produits chimiques, comme dans le bâtiment", affirme-t-il.

Hygiène de vie et hormones

Le travail, la santé ou l'hygiène de vie... L'Insee acquiesce et confirme que les femmes sont moins souvent exposées à des conditions de travail pénibles au cours de leur vie professionnelle (contraintes physiques, travail de nuit, exposition à des produits nocifs...). De plus, elles consultent plus fréquemment un professionnel de santé que les hommes (suivis médicaux liés à la contraception, la grossesse, la ménopause), et elles ont plus fréquemment recours à la prévention. Autant de facteurs en leur faveur.

Les chercheurs, eux aussi, n’ont eu de cesse de chercher la raison pour laquelle il existe un tel écart dans l’espérance de vie des deux sexes. Selon la science, on peut l'attribuer aux hormones, notamment aux estrogènes qui joueraient un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires, mais également dans la régulation des réponses immunitaires. À l’opposé des estrogènes, des études ont montré que l’hormone sexuelle masculine, à savoir la testostérone, "diminue la fonction immunitaire et augmente le risque de maladies cardiovasculaires", rapportait Time magazine en 2019. D’ailleurs, il a été observé que si les femmes ont plus tendance à développer des maladies chroniques comme l’arthrose, les hommes ont tendance à développer des maladies plus mortelles.

Pour autant, cet écart historique se réduit. Cela serait dû à une similitude dans certaines pratiques, comme l'explique la sociologue Mélie Fraysse face à la caméra de TF1. "Les femmes se sont mises à fumer et à consommer de l'alcool. Les hommes, eux, ont des consommations de santé qui se rapprochent de celle des femmes, comme aller plus rapidement chez le médecin", souligne-t-elle. Un rapprochement qui semble aller dans le bon sens. Car la bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie augmente pour tout le monde.

Dans ce cours de sport, personne ne s'en étonne. "C'est logique en fait. Les gens qui ont une bonne nutrition, une bonne alimentation et qui font de l'exercice, ça explique le fait qu'on vive plus longtemps", estime une retraitée. Exercer une activité physique régulière et éviter les excès, les Français semblent bien avoir compris comment vivre le plus longtemps possible.