Les agriculteurs français et espagnols mènent ce lundi une action commune inédite tout au long de la frontière. À moins d'une semaine des européennes, ils dénoncent notamment la concurrence déloyale dont ils sont victimes. Le JT de TF1 vous montre les images.

Des dizaines de tracteurs sont stationnés depuis ce lundi matin à ce péage entre la France et l'Espagne. L'accès entre les deux pays est presque totalement bloqué. "Il faut bloquer tout jusque-là, et ne laisser qu'une voie !", entend-on lancer un manifestant dans le reportage de TF1 ci-dessus. Une action commune inédite entre d'un côté les agriculteurs français, et de l'autre, leurs homologues espagnols. "Qu'on soit espagnols, qu'on soit français, on est tous des agriculteurs. On est là, la symbolique est forte : il y a des élections qui vont se produire", souligne un participant.

Leur principale demande : harmoniser les normes au niveau européen, notamment en ce qui concerne le coût de l'énergie. Les agriculteurs veulent que le prix des carburants soit le même partout dans l'Union européenne. "Nous, le GNR, on le paye 1,05 euro en ce moment, les Espagnols le payent à zéro 0,89 euro. Au niveau européen, on veut une concurrence loyale entre nous", explique un agriculteur.

Des convois sont partis de partout ce lundi matin pour bloquer la circulation tout au long de la frontière franco-espagnole. Au total, sept points de blocage sont prévus pour rendre presque impossible le passage d'un pays à l'autre.

À l'origine de ce mouvement, aucune organisation syndicale, mais des agriculteurs espagnols et français qui viennent aussi dénoncer la concurrence de l'étranger. "Une huile d'olive qui est exportée du Maroc n'a pas du tout les mêmes normes qui sont imposées ici. C'est bien d'imposer des normes, mais il faudrait ce soit imposé à tous les pays", pointe une agricultrice. "Qu'on soit français, portugais ou espagnols, on travaille tous avec les mêmes règles du jeu, mais pas le reste du monde", déplore de son côté un agriculteur espagnol.

Voilà pourquoi ils manifestent ensemble, à moins d'une semaine des européennes, des revendications qui sont déjà au cœur des débats. "On impose aujourd'hui à nos industriels, à nos agriculteurs des normes, et c'est très bien de le faire, estime Yann Wehrling, tête de liste "Ecologie positive et territoires" aux élections européennes. Mais on accepte d'importer des produits qui, eux, ne respectent pas ces mêmes normes. Et ça, c'est profondément injuste, à la fois pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos industriels. Soit on les interdit, soit on les surtaxe".

Les blocages doivent durer toute la journée, ces manifestations n'étant prévues que ce lundi. Demain, l'accès entre les deux pays sera rétabli.