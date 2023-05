REPORTAGE - "C'est impressionnant" : des milliers de teknivaliers se rassemblent pour une rave party interdite dans l'Indre

La situation semblait s'être stabilisée ce vendredi 19 mai à 10h. Depuis la veille, des milliers de jeunes fêtards ont envahi un terrain près du village de Villegongis, dans l'Indre. Jeudi soir, entre 15.000 et 20.000 personnes étaient ainsi rassemblées pour fêter les 30 ans du Teknival, grand-messe de la musique techno et dont la dernière édition remontait à 2019, avant la crise sanitaire. Et si la préfecture avait interdit le rassemblement, les fêtards ont tout de même organisé l'événement sur un terrain privé de 70 hectares.

Ce vendredi, le nombre de participants devrait encore grossir, alors que la préfecture a indiqué que "des véhicules ont continué à rallier durant la nuit " le site. L'événement, lui, pourrait durer jusqu'à lundi. Une situation impressionnante pour les habitants du paisible village de Villegongis. "On est à 30 mètres, on est vraiment juste à côté. C'est assez impressionnant parce qu'on est dans un village de 100 habitants, il n'y a personne. Et là, on se retrouve avec quasiment 30.000 personnes le temps de ce week-end. Ça fait beaucoup de monde", explique l'une des résidentes de la petite commune dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.