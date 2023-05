REPORTAGE - "C'est surréaliste" : en Indre, la délicate cohabitation entre teknivaliers et habitants

Parmi les 110 habitants, ceux qui vivent plus loin du teknival le prennent avec philosophie. "On est loin des kermesses locales et rurales", s'amuse l'un d'eux qui avoue que cela "bouleverse un peu notre façon de voir les choses". "Pourquoi pas que les jeunes s'amusent", relativise-t-il. Et si l'ambiance semble festive sur le terrain du teknival, le rassemblement reste illégal. Les 20.000 participants se sont installés sur une parcelle privée sans en avertir le propriétaire et des milliers d'autres sont attendus durant tout le week-end.