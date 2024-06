Près de 250.000 Français propriétaires de Citroën C3 et de DS3 sont concernés par un rappel massif pour cause d'airbags défectueux. Mais les garagistes sont débordés et les pièces arrivent au compte-gouttes. TF1 a rencontré une conductrice contrainte de rouler avec "la boule" au ventre.

Comme tous les jours, depuis un mois, le téléphone sonne sans arrêt dans ce garage Citroën" de Villeneuve-lès-Avignon (Gard). À l'autre bout du fil, des dizaines de propriétaires de C3 qui doivent faire changer leur airbag défectueux. Mais il n'y a plus de créneau avant plusieurs mois. "On a plus de 300 dossiers, c'est énorme, juste sur notre secteur", indique le gérant, Jonathan Domergue.

Problème, les nouvelles pièces des airbags arrivent au compte-gouttes. "J'en ai reçu 11 ce matin, poursuit le garagiste. Il faut compter une heure par airbag, mais on est sur un organe de sécurité, donc ça se fait avec soin par des tecnhiciens spécialistes". Une charge de travail qui s'ajoute à l'activité normale du garage. Le gérant a donc décidé d'ouvrir l'atelier le samedi pour ne faire que des airbags. Plusieurs mois de travail en perspective. Au mieux, dit-il, il aura traité ses 300 dossiers début 2025.

"Comment je fais pour aller chercher ma petite-fille ?"

De son côté, le groupe Stellantis, que notre équipe a contacté, assure que sur les 246.000 C3 et DS3 rappelées en France, 70.000 airbags défectueux ont déjà été réparés. Ces modèles risquent de se déclencher à tout moment et peuvent provoquer de graves blessures.

TF1

Aline Cantessan est propriétaire d'une C3. Faute de rendez-vous, elle n'a pas d'autre solution que de continuer à circuler avec son véhicule potentiellement dangereux. "Je roule en ce moment avec l'appréhension, le stress, confie-t-elle au volant de sa voiture. J'ai une boule là quand je roule, parce que c'est très anxiogène. Je n'ai aucun autre choix : je n'ai pas d'autre véhicule, comment je fais pour aller chercher ma petite-fille qui a 9 ans ?".

Peut-elle continuer à rouler ? En cas d'accident, sera-t-elle couverte ? Nous avons posé la question à un assureur. "En cas de problème, ce que personne ne souhaite, l'assureur sera là pour intervenir à la fois pour les dommages corporels ou les dommages matériels", répond Yann Arnaud, directeur des offres et du marketing à la Macif. Tous les passagers sont aussi couverts, mais les assureurs recommandent dans la mesure du possible d'éviter de circuler avec ces véhicules dont l'airbag est défectueux.