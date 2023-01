Charente-Maritime : cette commune hérite d'un gros legs... pour la deuxième fois

"C’est une belle reconnaissance envers sa commune". Au bord de l’eau, en Charente-Maritime, la nouvelle a vite fait le tour de la petite cité balnéaire de Châtelaillon-Plage. Gilles Losguardi, surnommé Brassens à cause de sa moustache, est décédé il y a un an. Et il a fait don de sa fortune à ses concitoyens, soit au total 760.000 euros. "C’est une personne qui a certainement de belles qualités humaines et qui pense aux autres", affirme une habitante. "Je crois qu’il n’avait pas de descendance. C’est un beau geste", poursuit un homme.