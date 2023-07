REPORTAGE - Surcharge, téléphone au volant, remorques mal accrochées : sur la route des vacances, les CRS traquent les dangers

Les routes de France sont particulièrement chargées en ce week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Au pic, samedi 29 juillet, on comptait 1132 km de bouchons sur l'ensemble du réseau routier national. Un niveau "exceptionnel", selon la courbe diffusée sur le site internet de Bison Futé. Face au monde sur les grands axes, les forces de l'ordre sont mobilisées au maximum pour éviter tout comportement dangereux, volontaire ou non.

Dans le département du Nord, les agents de la CRS sont mobilisés sur les grands axes, et notamment à la frontière avec la Belgique. Alors qu'une équipe du JT de 13H de TF1 accompagne la brigade, l'un d'eux repère un automobiliste au téléphone. Le brigadier Philippe, motard pour la CRS autoroutière Nord-Pas-de-Calais, l’escorte sur l’aire la plus proche pour le verbaliser. Le conducteur doit payer 135 euros d’amende et perd trois points sur son permis. “Les gens ne comprennent pas qu’on ne peut pas avoir le téléphone à la main et conduire un véhicule. Il faut mettre les mains sur le volant”, explique-t-il dans le reportage en tête de cet article.