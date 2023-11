VIDÉO - Quelles sont les villes les plus polies (et les plus malpolies) de France ?

Une plateforme de cours de langue a établi un classement de la politesse en France. Paris ne se classe même pas parmi les villes plus impolies du pays. Découvrez ce palmarès et notre reportage à Toulouse, qui s'illustre comme la plus polie.

Les clichés ont la vie dure. Plus de deux tiers des Français (68%) se disent eux-mêmes d’accord avec le stéréotype, très partagé à l’étranger, selon lequel les habitants de notre pays sont majoritairement impolis. C’est l’une des conclusions à tirer de l’étude réalisée par le plateforme de cours de langue Preply visant à mesurer le degré de politesse en France. Pour ce faire, 1510 habitants des 15 plus grandes villes de l’Hexagone ont été interrogés, du 26 octobre au 1er novembre derniers, sur la fréquence à laquelle ils sont confrontés à des "comportements grossiers". L’analyse des données a ensuite permis d’attribuer une "note d’impolitesse" sur 10 à chacune de ces 15 municipalités.

Surprise : Paris n’arrive même pas sur le podium de ce classement peu flatteur, occupé, dans l’ordre, par Lyon (9,41 sur 10), Marseille (9,26) et Nice (9,08), la capitale terminant au pied de celui-ci, à la 4e place, avec la note de 9 tout rond, suivie de Lille (8,25). Parmi les incivilités ainsi jugées les plus récurrentes, on trouve le fait d’être absorbé par son téléphone en public, de ne pas ramasser les excréments de son chien, d’être bruyant en public, de monter dans les transports en commun sans laisser descendre les passagers, et de ne pas ralentir au volant à proximité des passages piétons.

L’étude révèle aussi, en prenant le classement à l’envers, les villes considérées comme les plus polies de France. Les notes les plus basses ont été attribuées à Toulouse (7,15), Strasbourg (7,17), Rennes (7,22), Bordeaux (7,27) et Dijon (7,89). Dans les rues de la Ville rose, où se rend l'une de nos équipes dans le reportage à retrouver en tête de cet article, le résultat ne surprend personne. On nous y donne cette définition de la politesse : "Dire ‘bonjour’, ‘au revoir’ et surtout ‘merci’, avec un sourire, parce que c’est toujours plus agréable." Un petit test permet, du reste, de constater que quelques secondes suffisent en effet pour qu'on vous laisse traverser la rue. "Et ici c’est normal de dire merci au chauffeur en descendant du bus", insiste d'ailleurs une habitante.

Preply s’est enfin aventuré à évaluer la générosité des Français à travers leur propension (ou non) à verser un pourboire au restaurant, ainsi que le montant moyen de celui-ci. À ce petit jeu-là, c’est Nice, la 3e ville la plus impolie, qui tire son épingle, ses habitants laissant un pourboire moyen de 5,82% de la valeur du repas, quand Toulouse et Rennes, toutes deux sur le podium du classement de la politesse, figurent dans le top 5 des villes les plus pingres, avec près d’un habitant sur deux déclarant ne laisser aucun pourboire. À croire que les bonnes manières ont un prix.