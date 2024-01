VIDÉO - Colère agricole : du lisier déversé devant un supermarché et la préfecture du Lot-Garonne

La colère des agriculteurs gagne du terrain en France. Des actions ont visé des villes ce mardi matin. Regardez ce reportage de TF1 dans la région d'Agen.

Sur nos images ci-dessus, du lisier est déversé devant un supermarché pour dénoncer les marges de la grande distribution. Face à cette action menée ce mardi par des agriculteurs en colère, les salariés du magasin s'énervent : c'est eux qui vont devoir tout nettoyer. "Aller le faire à l'Élysée, ça !, leur lance une employée. C'est là-bas qu'il faut aller, ils ne vous entendront pas sinon !". "Soyez solidaires avec nous", répond un agriculteur. Une autre salariée réagit face à notre caméra : "Je ne sais pas quoi en penser, je sais qu'il va falloir qu'on nettoie, c'est tout. On subit, nous aussi."

Les clients, eux, comprennent le désespoir des agriculteurs. "Moi, je pense qu'il faut le faire, mais il faut être solidaire. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer et essayer d'avoir quelque chose", estime un homme. Si une autre cliente dit aussi "comprendre leur colère", elle juge qu'il ne faut "pas trop abuser" et qu'une telle action n'est "pas du tout" la bonne solution.

Lancer de pommes et lisier devant la préfecture

Notre reportage se poursuit sur l'autoroute A62, bloquée depuis lundi dans les deux sens au niveau d'Agen. Près de 500 agriculteurs dorment sur place. Conséquence, de longues files d'attente et une situation perturbée sur les routes. "Je ne peux pas dire que ça ne me dérange pas, mais je comprends en tout cas. On peut entendre ce qu'ils revendiquent. Ça ne me dérangerait pas de payer un peu plus pour soutenir la filière", assure un automobiliste.

Au volant de leurs tracteurs, les agriculteurs ont pris ce mardi matin la direction de la préfecture du Lot-et-Garonne. Un symbole de l'État visé par des lancers de pommes et, ici encore, par du lisier déversé. Mais l'odeur n'empêche pas les habitants de les soutenir. "Il est grand temps que nos paysans se fassent entendre parce qu'ils ne peuvent pas arrêter le circuit des trains et des avions, souligne une femme. C'est à l'État de faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, la politique, elle est nulle, clairement. Et qu'ils soient reconnus enfin pour leur travail."

Des pneus et des détritus ont été déposés sur les voies ferrées de la région, paralysées plusieurs heures. Le trafic a pu reprendre dans la matinée.