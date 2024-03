VIDÉO - Concert des Enfoirés 2024 : dans les coulisses du show

Le concert des Enfoirés 2024 est diffusé ce vendredi 1er mars sur TF1 et TF1+. Cette année, les Restos du Cœur fêtent leurs 35 ans. Dans 7500 supermarchés, 80.000 bénévoles sont présents pour récolter vos dons alimentaires et en produits d'hygiène.

Dernière répétition pour Christine Esseul et les 300 bénévoles de Bordeaux qui sont aux côtés des Enfoirés. "On est presque des artistes, nous, dans nos centres de distribution", explique-t-elle. En coulisses, ça s'active. On court, on apprend les chorégraphies, on découvre aussi les costumes. "Là, je pense que j'ai atteint un summum inégalé", plaisante Christophe Willem. Et surtout, on s'amuse.

On essaie de donner quelque chose qu'on sait faire pour lever un petit impôt doux Jean-Louis Aubert

C'est un spectacle, qui 35 ans après, arrive toujours à nous éblouir. Le message est clair avec cette chanson de Patrick Bruel et Ycare. Cette année, il n’y a pas moins de cinquante Enfoirés sur scène. Ils sont bien conscients du défi qui est le leur. "Vu le nombre de gens et de bénéficiaires, il faut qu'on soit là, il faut qu'on aide. Les Enfoirés ne sont pas les Restos du cœur, les enfoirés sont au service des Restos du cœur", confie Zazie. "On essaie de donner quelque chose qu'on sait faire pour lever un petit impôt doux", sourit Jean-Louis Aubert.

Et puis il y a le moment tant attendu pour Christine, l'indétrônable chanson des Restos, la récompense.