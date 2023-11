Corrèze : la grande sirène des pompiers retentit de nouveau lors des grosses interventions

Chez les pompiers, on espère même que ce lien renoué pourra amener de nouveaux volontaires à pousser les portes du poste de secours. "Entre 2007 et aujourd’hui, on est passé de 10.000 à 17.000 interventions, donc 70% d’interventions en plus. On a besoin de susciter des vocations dans la population pour devenir pompier volontaire et œuvrer au quotidien pour la population", souligne Laurent Darthou, président du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Corrèze. Trois autres casernes du département ont prévu de se joindre à cette initiative.