Le Débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, était initialement prévu le 5. La date a été fixée après une intense bataille entre prévisionnistes météo anglais et américains. Evelyne Dhéliat et de Louis Bodin vous l'expliquent dans ce reportage de TF1.

C'est la petite histoire derrière la grande. Emmanuel Macron a donné, ce mercredi 5 juin, le coup d'envoi de trois jours de célébrations marquant le 80e anniversaire du Débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie, qui allait ouvrir la voie à la libération de la France occupée par l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Une date entrée dans l'Histoire et qui a été décidée... en raison de la météo. Car le D-Day devait, à l'origine, se dérouler le 5 juin. Le mauvais temps aura changé les plans après une bataille féroce entre prévisionnistes météo britanniques et américains. Les journalistes de TF1 Évelyne Dhéliat et Louis Bodin vous racontent l'histoire de la météo derrière le Débarquement du 6 juin 1944 dans le reportage du JT à regarder en tête de cet article.

Un jour de pleine Lune

La décision de la date du Débarquement est racontée dans des documents confidentiels, récemment déclassifiés. Le général Dwight D. Eisenhower, commandant des forces alliées en Europe, surveille alors de près les prévisions pour établir sa stratégie. Le 17 mai, il fixe la date du D-Day au 5 juin 1944. Un jour qui doit réunir plusieurs conditions propices au débarquement des troupes : une nuit de pleine Lune et peu de nuages pour les bombardements préalables, peu de vent pour le parachutage des hommes et peu de vagues pour le débarquement des soldats et du matériel.

Pour bénéficier à la fois d'un effet de surprise, et y voir suffisamment, le débarquement doit aussi avoir lieu à l'aube, mais avec une marée basse au lever du soleil afin de distinguer les mines et les obstacles déposés par les Allemands sur les plages. Problème, dès le 4 juin, les conditions météo se dégradent et les météorologues des Alliés anticipent un temps exécrable pour le lendemain, jour prévu pour le débarquement. Décision est prise alors de le reporter au 6 juin. Mais les trois équipes de prévisionnistes ne parviennent pas à se mettre d'accord pour déterminer le temps qu'il fera ce jour-là. Et pour cause, leurs méthodologies diffèrent : les Américains sont plutôt optimistes et les Anglais plutôt pessimistes.

Un accord à 48H du Débarquement

Une véritable bataille s'engage entre les équipes, basées sur la côte sud de l'Angleterre, dans une maison victorienne réquisitionnée, à Southwick House. Dans la nuit du 4 au 5 juin, les discussions sont âpres avec une "véritable guerre météorologique", explique Louis Bodin dans le reportage en tête de cet article. "Nous, les Anglais, nous observons ce qu'il s'est passé les dernières heures pour faire une prévision météo", explique Evelyne Dhéliat quand Louis Bodin détaille : "Tandis que nous, les Américains, nous remontons 50 ans en arrière pour chercher la situation la plus proche de celle que l'on a en ce moment, et on regarde le résultat que ça va donner en matière de prévisions, pour appliquer la même méthode, et en déduire une prévision".

Deux méthodes qui rendent la prise de décision difficile. Mais, en pleine nuit, à 48h de la date fatidique, les deux équipes parviennent à s'entendre. "Nous finissons quand même par nous mettre d'accord, il est 4h30 du matin, le 4 juin", raconte Evelyne Dhéliat "et là, on trouve ce créneau quand même assez compliqué, et c'est ce créneau du 6 juin qu'on connaît tous qui va être proposé à Eisenhower", ajoute Louis Bodin.

Les Alliés profitent ainsi de la pleine Lune et de l'accalmie dans les intempéries pour mener leur opération. Ils bénéficient également du fait que les outils météo allemands soient, eux, largement détruits. S'ils surveillent les prévisions pour tenter de déterminer la date du débarquement allié, les spécialistes du pouvoir nazi anticipent alors du mauvais temps du 5 au 7 juin, pensant que les Alliés devaient bénéficier d'au moins six jours de beau temps pour lancer leur opération.