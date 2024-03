VIDÉO - Dans ces trois villes, vous pouvez aller aux toilettes chez des commerçants

Il n'est pas toujours facile de trouver des toilettes publiques en ville. À Nantes, Montreuil et Grenoble, une application recense désormais en temps réel les toilettes publiques disponibles et celles de commerçants volontaires pour mettre les leurs à disposition. Regardez ce reportage de TF1.

Qui n’a pas déjà eu une envie pressante au beau milieu de la ville ? Dans ces cas-là, les options sont souvent limitées. "Je n'aime pas trop les toilettes publiques pour être honnête. Ce n'est pas ce qui me vient en premier, je préfère aller dans un café", confie une passante dans le reportage de TF1 ci-dessus. Un autre écarte d'un revers de main la solution des toilettes publiques" : "En termes d'hygiène et de propreté, ça ne me rassure pas".

La métropole de Nantes (Loire-Atlantique) en compte pourtant près de 65, mais elles manquent de visibilité et n’attirent pas les passants. Un habitant de la ville a donc eu une idée : lancer une application qui recense en temps réel ces toilettes publiques, ainsi que celles mises à disposition par des commerçants volontaires. "La problématique qu'il y a, explique Thomas Herquin, PDG d'Urban Services, la start-up qui propose l'appli "ICI Toilettes", c'est qu'on est face à du mobiliser urbain qui représente un coût important pour les collectivités. Il y a une consommation d'eau également qui est significative, et 80% des femmes sont réfractaires à les utiliser. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose de complémentaire". À Nantes, les commerçants sont une quinzaine à indiquer sur leur devanture qu'ils participent au dispositif.

Cécile, par exemple, vous accueille dans son café même si vous ne consommez pas. C’est pour elle du bon sens, un service gratuit et solidaire. Et finalement, elle y trouve souvent son compte. "Ça demande peut-être plus de papier toilette, mais pas forcément plus de travail. C’est assez rare finalement que les gens viennent sans consommer. Je pense qu'ils viennent pour aller aux toilettes, puis finalement, ils se disent 'je vais prendre un café ou quelque chose", explique-t-elle.

À Montreuil (Seine-Saint-Denis) et à Grenoble (Isère), où l'application est en place depuis juin et décembre derniers, les commerçants sont même rétribués à hauteur de 100 euros par mois. Une alternative intéressante pour les mairies, car l’entretien d’un sanitaire public coûte plusieurs milliers d’euros par an.