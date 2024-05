"Des collègues formidables" : la vive émotion d'un proche des deux agents pénitentiaires tués dans l'Eure

La tristesse et la colère des personnels pénitentiaires sont vives au lendemain de l'attaque d'un fourgon dans lequel deux des leurs ont été tués. Des sentiments que résume l'émotion exprimée par l'un de leurs proches collègues ce mercredi devant le centre de pénitentiaire de Caen. Partout en France, des hommages ont été rendus aux deux victimes.

Dans le silence et la dignité, tous pensent avec émotion à leurs collègues assassinés la veille dans l'attaque d'un convoi pénitentiaire au niveau d'un péage de l'Eure. Il est 11 heures ce mercredi devant le centre pénitentiaire de Caen (Calvados), d'où les deux surveillants tués étaient originaires. À bout, l'un des agents interpelle le préfet : "On a perdu des collègues, des gens avec qui on travaillait régulièrement, tous les jours", l'entend-on lancer dans le reportage du JT de TF1 en tête de cet article.

Cet agent, secrétaire régional du syndicat Ufap Unsa Justice, était particulièrement proche des deux victimes, Fabrice Moello, 52 ans, père de jumeaux, et Arnaud Garcia, 34 ans, qui s'apprêtait à devenir papa lui aussi. Face à notre caméra, l'émotion submerge leur ami. "Des collègues, formidables, formidables, moi je...", parvient-il à dire en étouffant ses larmes.

Derrière la tristesse, une colère à vif

Partout en France, la même tristesse et le même recueillement, comme devant la prison de la Santé, à Paris, où la suite de notre reportage montre des agents pénitentiaires entonner la Marseillaise. Signe du caractère inédit de ce drame, le directeur de l'établissement prend lui-même la parole : "Dans les circonstances, l'humanité, on ne savait plus où elle était".

Derrière la tristesse, une colère à vif s'exprime. Les surveillants pénitentiaires ont bloqué de nombreuses prisons à travers le pays, leurs revendications sont nombreuses. "On n'a pas de véhicule blindé. Aujourd'hui, pour transporter ces détenus dangereux, on a parfois des Berlingo, des Kangoo, c'est totalement inadapté", dénonce l'un d'eux.

Autre source d'exaspération, les extractions judiciaires et médicales, jugées trop fréquentes et dangereuses. "Que les magistrats prennent en conscience d'arrêter de les convoquer pour un oui pour un non, nos détenus, explique une professionnelle. Des fois, c'est pour leur poser une simple question, ça dure 5 minutes et ils re-rentrent. Alors qu'il y a la visioconférence, ils pourraient s'en servir".

Mais ces visioconférences ne peuvent se faire qu'avec l'accord du détenu. Le garde des Sceaux s'apprête à recevoir les représentants syndicaux. Ceux-ci préviennent : sans prise en compte de leurs revendications, des blocages pourraient être reconduits jeudi.