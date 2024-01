VIDÉO - Sables-d'Olonne : ils font la queue aux aurores pour un rendez-vous chez l'ophtalmo... dans plusieurs mois

C'est un problème qui touche toutes les régions, à différentes échelles. Aux Sables-d'Olonne, il faut se lever très tôt pour bénéficier d'un nouveau créneau de rendez-vous chez un ophtalmologiste. Regardez ce reportage de TF1.

"À part ça, bonne année tout le monde !" En ce 2 janvier 2024, aux Sables-d’Olonne, il est 5h du matin et il pleut des cordes. Ce qui n’empêche pas une troupe d’une cinquantaine de personnes de se masser devant deux portes fermées. Certains, conscients qu’ils risquent d'en avoir pour un moment, sont venus avec une chaise. S’agit-il de se positionner au premier rang d’un concert de Madonna ? Non, simplement de voir un ophtalmologiste. "Ici, on a su que si on venait de bonne heure le premier jour du mois, on avait une chance d’avoir un rendez-vous, pour dans sept ou huit mois. Donc on tente", explique Guy, durant ses trois heures d’attente pour obtenir "le sésame".

Une scène qui se reproduit chaque début de mois, sur le parking du cabinet Viz’yon. Pourtant, aux Sables-d'Olonne, ville de 50.000 habitants, on compte sept ophtalmologistes. "Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’y a pas de manque. C’est un problème de gestion territoriale. On a une gestion beaucoup trop centralisatrice de la démographie médicale", explique à TF1 Frédéric Bizard, économiste spécialiste de la protection sociale et de la santé. Les impatients patients viennent en fait de tout le département. De communes devenues, elles, des déserts médicaux.

Disparités territoriales

En France, il faut, en moyenne, 48 jours pour décrocher un rendez-vous chez l’ophtalmo. Un chiffre en baisse continue selon les études publiées chaque année par le Syndicat national des ophtalmologistes (Snof) : le délai était de 52 jours en 2022, et 68 jours en 2019. Une tendance qui s’explique par la généralisation du "travail aidé" (un assistant médical s’occupe de la première partie du rendez-vous, notamment les tests de vision), ainsi que par une stabilisation du nombre d’ophtalmos, après un recul ces dernières années, et avant une augmentation à partir de 2024.

Mais tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. La Vendée, où se trouvent Sables-d’Olonne, fait partie des dix départements les moins bien lotis, avec un délai médian de 60 jours. Plus largement, les régions où les rendez-vous sont les plus longs à obtenir (plus de 50 jours en moyenne) sont les Pays-de-la-Loire, l’Occitanie, la Corse, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Et, à l’inverse, celles où les délais sont les plus courts (moins de 30 jours), l’Île-de-France, Centre, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Force est enfin de constater, à échelle plus locale, que plus votre ville est grande, moins vous risquez de devoir attendre : 13 jours en région parisienne, contre 54 dans les communes de moins de 20.000 habitants.