David contre Goliath : à 83 ans, ce pilote amateur fait plier... les éoliennes

Son terrain vaut de l'or, il refuse de le vendre. Situé à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), l'aérodrome de Claude Pierre, 83 ans, empêche tout nouveau chantier d'éoliennes sur plusieurs kilomètres à la ronde. Une équipe de TF1 a rencontré ce retraité qui résiste aux convoitises depuis une quinzaine d'années.

"On est bien copains tous les deux !", lance Claude Pierre devant son avion, un Jodel D119 qu’il chouchoute et conserve… dans son garage. Installé à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, ce retraité de 83 ans possède son propre aérodrome, construit en 1984 face à sa demeure. "La piste fait 538 mètres de long, et 30 mètres de large", détaille fièrement ce pilote chevronné.

Un terrain qui vaut de l'or, et qui attise la convoitise des promoteurs de projets éoliens. Mais depuis 40 ans, cet aérodrome empêche tout nouveau chantier sur plusieurs kilomètres à la ronde. "La préfecture, à l'heure de la construction de cet aérodrome, a imposé une zone qu'on appelle une servitude, qui est une zone d'évolution des aéronefs où il ne doit pas y avoir d'obstacle", justifie le pilote.

Pour nous, c'est toujours mieux que des éoliennes Voisine de Claude Pierre

Visites à domicile, invitations au restaurant, promesses de gros chèques... Claude résiste depuis une quinzaine d'années. "Ils m'ont dit que compte tenu de mon âge, il faudrait que j'arrête de voler. Moi, j'ai envie de voler, je suis chez moi, j'ai envie qu'on me foute la paix. C'est tout ce que je veux", s'insurge le pilote dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Pour ses voisins également, dont le jardin donne sur la piste, rien ne doit changer. "On veut la garder notre piste, parce que c'est toujours bien tondu. Pour nous, c'est toujours mieux que des éoliennes, c'est certain", affirme sa voisine, le sourire aux lèvres. "L'avantage, c'est aussi qu'on a la station météo, on sait où va le vent, la vitesse du vent", renchérit un autre.

Autour de Celles-sur-Belle, on compte déjà plusieurs champs éoliens. Cet aérodrome est ainsi une aubaine pour la municipalité également. "La présence de la piste, pour nous, c'est un argument supplémentaire pour dire non à l'éolien supplémentaire, puisqu'on n'est pas contre l'éolien à la base. Mais pas plus de mâts parce qu'on a une piste sur ce secteur", explique la maire de la commune, Sylvie Brunet. Une situation qui n'est pas près de changer, le fils de Claude souhaitant lui aussi conserver la piste.