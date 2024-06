Pour protéger les maires de plus en plus victimes d'agressions ou d'incivilités, une expérimentation est en cours dans plusieurs départements. Certains sont équipés d'un bracelet spécial et d'autres d'un bouton d'alerte sur leur bureau. Le 20H de TF1 vous explique ce système.

Au poignet droit de cet élu, une montre équipée d'un système d'alerte et d'un GPS en cas d'agression. Jean-Yves Chapelet, maire Bagnols-sur-Cèze (Gard), la porte partout depuis un mois et demi. Il dit avoir reçu des menaces après l'expulsion vers la Tunisie de l'imam islamiste Mahjoub Mahjoubi qui prêchait dans sa commune. Le harcèlement provient notamment des milieux islamistes, mais aussi de l'extrême droite. Les habitants sont abasourdis par ces tensions. "Il n'a rien fait ! Il est juste maire, il est là pour nous protéger", confie un passant dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Moi, je trouve que maintenant, plus personne n'est protégé. On a peur de tout", lance une autre.

Quatre autres maires du département du Gard sont équipés de la même montre ou bien d'un bouton d'urgence (comme vous pouvez le voir ci-dessous). Une pression appelle une personne de confiance chargée de contacter ensuite la police. Le système surnommé "Alarme élu" est distribué par la préfecture. "Il faut savoir qu'un préfet ne prend pas ces dispositions à la légère. Donc c'est vraiment étudié, c'est programmé quand la personne est en danger", nous explique Bruno Bartocetti du syndicat de police Unité, zone sud.

En dehors du Gard, sept autres départements (carte ci-dessous) expérimentent ce dispositif depuis quelques mois. Il est inspiré du téléphone grave danger qui équipe des femmes victimes de violences conjugales.

L'association des maires ruraux de France appelle ses adhérents à ne le réclamer qu'en cas de menaces réelles et répétées. "Il ne faut pas non plus créer une psychose, on ne va pas équiper tous les maires. Moi, je suis maire depuis 1989 et je n'ai aucunement l'intention de m'équiper de ce bracelet", affirme Michel Fournier, président de l'association.

Près de 2300 plaintes et signalements ont été déposés par des maires en 2023, une augmentation des violences contre ces élus de 30 % depuis l'année 2022.