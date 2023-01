VIDÉO - Dix minutes pour prendre l’ascenseur : la galère à peine croyable des habitants d’une tour de Nancy

La tour Joffre, c'est un peu la tour infernale de Nancy (Meurthe-Et-Moselle). Les 24 étages sont devenus difficiles à atteindre pour ses quelque 200 habitants. Et pour cause, sur les quatre ascenseurs, un seul fonctionne jusqu'en haut. Dix minutes par heure, pas plus. "On attend le train. Moi, je n'appelle plus ça l'ascenseur, j'appelle ça l'omnibus", souffle une habitante. Le hall d'entrée a ses heures de pointe, et sa salle d'attente. "Il faut se caler sur les horaires, alors que normalement, la retraite, c'est la liberté. Vraiment, ça me gonfle", peste une femme âgée.