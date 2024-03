"Elles se sont approprié les bâtiments" : à Bourges, un chantier suspendu à cause de chauves-souris

À Bourges, dans le Cher, des chauves-souris ont été découvertes dans les murs d'un bâtiment qui devait être détruit. La présence de cet animal, protégé en France, a conduit à une suspension des travaux. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Leur présence n'est pas passée inaperçue. À Bourges, dans le Cher, la destruction d'une tour de 10 étages a été suspendue. La cause : des petites chauves-souris qui ont fait de ces murs leur lieu d'hibernation. "Elles s'y sont installées en novembre et elles vont y rester jusqu'au mois de mars", estime Laurent Arthur, spécialiste des chiroptères et membre de l'association "Chauve qui peut", dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Une colonie de 150 chauves-souris

Lui, comme Amélie Chrétien, spécialiste des chauves-souris auprès du Muséum d'Histoire naturelle de Bourges, sont parvenus à recenser, et parfois à photographier des spécimens protégés en France. Certains se trouvaient notamment dans le linteau des fenêtres de la tour. Au vu de la présence exceptionnelle de toute une colonie, ils ont obtenu que la destruction du bâtiment, programmée début mars, soit repoussée d'un mois. "Ça n'est pas pour une chauve-souris, il y en avait 150. Elles se sont approprié ces bâtiments comme des falaises dans la nature, donc vous avez des résidents humains et des résidents chauve-souris", décrit Laurent Arthur.

Val Berry, l'office HLM du Cher et responsable des travaux, assume cette décision. "Quand on nous explique qu'on détruit des colonies entières de chauves-souris en démolissant les immeubles, on n'a pas envie de continuer comme ça. On est tous pour la biodiversité, on est tous là pour protéger, et les hirondelles, et les moineaux, et les chauves-souris", affirme le président de "Val Berry", Emmanuel Riotte.

L'hibernation des chauves-souris a aussi retardé la rénovation thermique d'un autre immeuble. Les travaux sont arrêtés depuis novembre, à la grande surprise des locataires. "Les ouvriers étaient là, tout était installé, ça fait quand même un peu bizarre", témoigne une habitante, quand une autre assure ne pas être embêtée par la présence des chiroptères. "Elles ne nous gênent pas nous, on ne les entend pas, on ne les voit pas", souligne-t-elle.

Pour autant, chaque joint de la façade va être inspecté avant la reprise du chantier. "Si par exemple, on avait une chauve-souris dans un joint et qu'un bloc était posé devant, la chauve-souris serait enterrée vivante", justifie Amélie Chrétien. Pour préserver l'habitat des chauves-souris, des abris sont intégrés au bâtiment. 70 ont pour le moment été installés. Et les chauves-souris les ont d'ores et déjà adoptés.