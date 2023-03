"Certaines sont dans un état pitoyable" : à Marseille, le grand chantier des écoles délabrées

Mais dans le centre-ville, le constat n'est guère plus réjouissant. Par exemple à l'école élémentaire National, dans le 3ᵉ arrondissement, le carrelage n'est plus soudé au sol par endroits, comme le montre le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article : "Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça fait plusieurs années. Du coup il y a quelques enfants qui tombent", s'agace Mickaël Bregliano, enseignant en CM1-CM2 et délégué Snuipp-FSU.

Juste à côté, dans une classe, il suffit de lever les yeux vers le plafond pour voir un morceau manquant tombé en plein cours. "Il y avait des élèves juste à côté", précise le professeur, avant de poursuivre la visite de l'établissement. "Dans les sanitaires, les éviers ou les toilettes sont régulièrement bouchés", souligne-t-il, avant d'ajouter que certains radiateurs fuient. Sans parler des pannes de chauffage dans les classes de maternelle.