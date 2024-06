Trois semaines après la visite d’Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, l’ordre n’est républicain toujours pas rétabli. De nombreux barrages obstruent encore l’unique route reliant Nouméa au nord de l'île principale. Reportage du JT de TF1 aux côtés de ceux qui assurent, tant bien que mal, l'approvisionnement en produits de première nécessité.

Il est 7 heures du matin quand apparaît, à l’horizon, le nord de la Nouvelle-Calédonie. Une équipe de TF1 embarque, dans le reportage du JT de 20H à voir en tête de cet article, à bord du D'Entrecasteaux, bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM) de la Marine nationale française, actuellement chargée d’opérations de ravitaillement compliquées par les stigmates de la crise qui secoue depuis plusieurs mois l’archipel du Pacifique. "On utilise la voie maritime parce que ce n’est pas possible par la voie routière, explique le capitaine de corvette Antoine Petetin. Il y a toujours des barrages en place qui bloquent" l’unique route reliant Nouméa au nord de l'île principale, où la vie quotidienne demeure figée.

Pour pallier la pénurie qui continue de sévir dans le nord de la Grande Terre, c’est la quatrième fois en un mois que ces marins effectuent la grande traversée. Sur le pont arrière, 17 palettes de pâtes, de médicaments ou d’eau, "parce qu’elle n’est pas toujours potable dans la province Nord"… En tout, 60 tonnes de produits de première nécessité qui, une fois débarqués, seront répartis entre les différentes villes que sont Koné, Bourail, Pouébo, Poindimié ou encore Touho.

Capture d'écran TF1

À terre, les transporteurs routiers prennent ensuite le relais pour acheminer les marchandises jusqu’aux commerçants, via de très longs itinéraires de fortune. "Il faudrait que ça se débloque, souffle Yoran, patron d’une société de huit salariés, assis derrière son volant. J’ai mis tous mes gars à l’arrêt, je ne peux plus les payer. Je ne suis pas magicien. Je ne trouve pas d’argent."

Au bout d’un périple de 24 heures, une partie conséquente du chargement arrive enfin jusqu’au Discount de Koné, le supermarché le plus important de la région. Cyril Chesnin, le gérant, grimace. "Il y a le sucre mais on n’a pas le riz, réagit-il en scrutant les piles de cartons. C’est un produit très attendu. Les pâtes et le riz sont très difficiles à trouver en ce moment."

Capture d'écran TF1

Malgré le rationnement imposé à ses clients dans son magasin, certains rayons demeurent désespérément vides. "Pas d’œufs, ni de farine", pointe encore Cyril Chesinin qui, la semaine dernière, avait pourtant réussi à faire venir pour la première fois l’équivalent de trois semaines de stocks de produits frais et surgelés. "C’était plein il y a trois jours, on ne pouvait même plus accéder aux chambres froides, et on n’a déjà plus rien, montre le gérant à la caméra de TF1. Alors ce ravitaillement, c’est sûr qu’il sera totalement parti d’ici demain." Ici, chaque livraison est une victoire, mais de courte durée.