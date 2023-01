VIDÉO - "Ça a failli en arriver aux mains" : les saphirs d'une rivière d'Auvergne cibles d'une chasse au trésor acharnée

C'est un gisement précieux et (re)découvert en 2016. En Auvergne, le lit d'une rivière recèle un véritable trésor : des saphirs. Un site unique et gardé secret qui s'étend sur quelques kilomètres carrés et qui représente un des plus importants gisements d'Europe. Son histoire débute il y a sept ans, lorsqu'un gemmologue amateur se vante d'avoir découvert la pierre précieuse dans le Puy-de-Dôme."Derrière une pierre visible assez facilement du bord de l'eau, il y avait un reflet bleu, qui m'a intrigué. J'ai cru un premier temps à un vieux bout de verre", racontait à l'époque à l'AFP Nicolas Léger, à l'origine de la trouvaille.

"Le saphir était remonté à la surface alors qu'habituellement, ils restent enfouis dans des trous creusés dans le lit profond de la roche, piégés par leur densité", soulignait encore le "gratteur de cailloux". Depuis, c'est une véritable ruée vers le saphir qui se déroule en Auvergne.