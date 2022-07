"On n'a pas de vêtements, rien" : la galère des campeurs évacués face à l'incendie sur le bassin d'Arcachon

La verdure d'un terrain de camping troquée contre un parking, la tente ou le mobil-home contre une voiture sur un parking : des milliers de campeurs installés près de la Dune du Pilat ont vu leurs vacances bouleversées par un départ de feu qui grignote la forêt alentours. Le front contre le volant, certains tentent de se reposer, d'autres se brossent les dents devant un coffre ouvert, rempli à la hâte. Face à la menace d'un violent incendie qui ravage depuis mardi La Teste-de-Buche, dans le bassin d'Arcachon en Gironde, cinq campings ont été évacués et plus de 6.000 personnes déplacées dans la nuit, par mesure de prudence à cause des fumées.

"À 3h ou 3h30, quelqu'un est passé nous dire qu'il fallait partir. On a rassemblé ce qu'on a pu, on a tout mis dans la voiture et on a filé", raconte l'un d'entre eux dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "On dormait bien, et puis notre père nous réveille : 'Il faut se lever !'. Au loin, on voyait la grosse fumée, on la voit encore là. Ça fait bizarre", rembobine aussi un jeune garçon.