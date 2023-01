Euromillions : un gagnant à 1 million d'euros recherché par la FDJ (et par nous aussi)

Il a joué lors du tirage de l’Euromillions du 2 décembre dernier, a gagné 1 million d'euros au jeu associé "My Million", et ne s’est toujours pas fait connaître. La FDJ n’accordant qu’un délai de 60 jours maximum pour venir récupérer son gain, il ne reste que quelques heures à ce joueur apparemment distrait pour se manifester.

Alors que la FDJ a lancé sur les réseaux sociaux un appel pour retrouver ce gagnant qui a validé son ticket en Charente, une équipe de TF1 se rend sur place dans la vidéo du 13H en tête de cet article. Les recherches à l'aveugle commencent dans la plus grande commune du sud de la Charente, Barbezieux-Saint-Hilaire. Le mystérieux gagnant aurait en effet joué dans cette zone du département. Direction le marché. "Non, ce n'est pas moi puisque je n'ai pas joué malheureusement", confie une femme. Peut-être aurons-nous davantage de chance plus loin, chez ce buraliste ? "Non, je vérifie toujours mes tickets, et ce n'est pas moi qui ai gagné le million d'euros", assure un client. "C'est possible que ce soit chez moi, dit de son côté le buraliste. Ce serait bien, ça me ferait une bonne pub. J'ai déjà eu un gagnant à 250.000 euros il y a deux semaines".