Où en est le démantèlement de la centrale de Fessenheim, quatre ans après sa mise à l’arrêt ? Elle a ouvert ses portes au JT de 13H de TF1 en exclusivité.

Le premier réacteur avait été débranché du réseau électrique national le 22 février 2020. Le second, le 22 juin de la même année. Depuis, Fessenheim, doyenne des centrales nucléaires françaises, ne produit plus d'électricité. Quatre ans après cette mise à l’arrêt historique, son directeur a ouvert ses portes aux caméras de TF1. Des images inédites de son démantèlement en cours, à découvrir dans le reportage du JT de 13H de ce mercredi 26 juin, visible dans la vidéo en tête de cet article.

À l’extérieur, une immense turbine en train d’être démontée. À l'intérieur, dans la salle des machines, l’immense vide qu’elle laisse. "C’était le lieu de transformation de l’énergie, pour en faire de l’électricité", précise, à notre micro, Laurent Jarry, le directeur de la centrale. C’est en effet dans cette pièce stratégique que, durant de longues années, d’imposants générateurs produisaient 70% de l’électricité consommée en Alsace. Il n’en reste désormais que des tuyaux découpés en morceaux, entreposés là temporairement, avant leur expédition vers d’autres lieux de stockage.

Pour l’heure, 6.000 tonnes de ces matériaux ont été évacuées. Une goutte d’eau au regard de l’ampleur titanesque de ce chantier : "La centrale de Fessenheim, c’est 400.000 tonnes de matériaux, dont 95% sont conventionnels, béton, acier, etc, indique Laurent Jarry. Les 5% restants sont des déchets nucléaires." Ils proviennent de la zone qui, autrefois, abritait l’uranium. Aujourd’hui, il n’y a plus de combustible dans la fameuse piscine où on le refroidissait, que TF1 a aussi pu filmer exceptionnellement, malgré le petit pourcentage de radioactivité qui demeure si près du réacteur.

"La période que nous vivons actuellement, c’est celle où l’on réduit les risques au maximum, pour commencer le vrai démantèlement en 2026", reprend le directeur. Il faudra 17 ans pour que tout disparaisse, avec cinq fois moins de main d’œuvre que celle d’une centrale en fonctionnement, laquelle employait ici quelque 800 salariés d’EDF, dont une vingtaine n’aurait toujours pas retrouvé d’emploi à ce jour. Sans compter le gros millier d’emplois induits indirects dans la commune.

Il y a quatre ans, TF1 avait rencontré deux entrepreneurs qui redoutaient les conséquences d’une fermeture. Le boulanger Michel Grenacker envisageait alors de se séparer d’une partie de son personnel. Il a finalement pu garder tous ses salariés, mais ses ventes, elles, ont chuté. "On a perdu 20% de chiffre d’affaires depuis", témoigne-t-il. À l’inverse, l’imprimeur René Graf, dont 10% de l’activité dépendait de la centrale, à hauteur de 60.000 euros par an, a, lui, augmenté son chiffre d’affaires, en se tournant… vers d’autres centrales nucléaires. "Il y a eu des craintes, mais elles ont disparu. Le monde ne s’est pas écroulé. Au contraire, le tissu économique, je pense, est dans une très bonne situation aujourd’hui à Fessenheim", affirme-t-il.

Le village a même vu son nombre d’habitants augmenter depuis la fermeture. "Les logements EDF se sont bien remplis et il y a plein de constructions en cours. C’est vraiment l’effet inverse, ce n’est pas du tout le désert qui était annoncé", constate Sébastien, natif de Fessenheim, où il vit toujours. Malgré cela, le maire (DVD), Claude Brender, continue de ruminer la décision politique de fermer la centrale : "Bientôt, toutes les autres vont être plus anciennes que Fessenheim. Et ça ne les empêchera pas de tourner. Donc la nôtre aussi aurait pu tourner. C’est un immense gâchis."