EXCLUSIF - Au cœur de la base ultra-secrète des sous-marins nucléaires français

Située dans le Finistère, la base de l'île longue est l'une des plus secrètes de l'armée française. Elle renferme la puissance des sous-marins nucléaires. Regardez ce reportage exceptionnel du 13H de TF1.

Le trajet se fait sous haute surveillance. Aux premières lueurs du jour, alors que la ville de Brest est encore endormie, une équipe de TF1 embarque à bord d'une navette très spéciale : celle qui permet de se rendre sur l'une des bases militaires les plus sécurisées de l'Hexagone. Appelée île longue, elle est située sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère, et emploie près de 2000 travailleurs de l'ombre. Et si la base est sous (très) haute surveillance, c'est parce qu'elle est le port d'attache des sous-marins nucléaires français. Sur terre, sur mer et dans les airs, d'importants moyens sont déployés pour garder ces mastodontes stratégiques.

Chaque jour, ceux qui se rendent sur cette base sont contrôlés : scanner corporel, détection d'explosif, reconnaissance faciale, interdiction de détenir un téléphone portable... Des moyens déployés pour sécuriser l'une des zones les plus sensibles de l'armée française : le bassin. C'est ici que reposent les sous-marins. L'un d'eux s'apprête d'ailleurs à prendre la mer, un exercice délicat que les équipes de TF1 ont pu filmer, dans le reportage en tête de cet article.

Le Vigilant, le Téméraire, le Triomphant et le Terrible

Les opérations sont minutieuses pour permettre à ce monstre qui renferme l'arme nucléaire de sortir de la base. Le lieutenant de vaisseau Brice, chef du service soutien navire, dirige cette manœuvre délicate après sept semaines de travaux de maintenance en cale sèche pour le sous-marin. "L'eau monte tout doucement. À partir d'un certain moment, le sous-marin va se déséchouer, et c'est l'eau qui va le faire porter", détaille-t-il durant l'opération. Tout est minutieusement orchestré, l'appareil de 14.000 tonnes et 138 mètres de long ne doit surtout pas basculer et toucher le quai, alors que par endroits, moins d'un mètre le sépare du bord.

TF1

La manœuvre menée ce jour-là est un exercice. "Il va partir en mer, il va revenir. C'est tout un cycle d'entraînement avec d'autres éléments de la Marine nationale avant de pouvoir partir, un jour, en patrouille et revenir quelques jours plus tard", explique le capitaine de vaisseau Danielo, commandant de la base opérationnelle de l'île longue. Le rôle du commandant est de garantir qu'en permanence au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engin est en mer parmi les quatre français : le Vigilant, le Téméraire, le Triomphant et le Terrible.

Se préparer à tous les risques

Mais la base de l'île longue est bien plus qu'un simple port d'attache. C'est un centre d'entraînement capital. Un peu plus loin, au moment où l'un des sous-marins sort de son bassin, un équipage s'entraîne à affronter le pire : s'éjecter d'un appareil en cas d'avarie grave, d'explosion ou de fuite d'eau. Ils empruntent le sas de la dernière chance, un conduit qui leur permet de sortir et de remonter à la surface. Cet entraînement indispensable est répété tous les deux ans. "Ça n'a jamais été fait en carrière", assure toutefois le maître principal Erwan, instructeur au centre d'entraînement au sauvetage individuel et plongeur-démineur. "On fait des exercices à moindre profondeur, cependant ce système-là peut être utilisé jusqu'à 180 mètres pour un sous-marin en opération".

Toute la base est aménagée pour permettre aux militaires de se préparer à tous les risques, sur mer comme sur terre et notamment à celui d'une exposition à la radioactivité. Devant les caméras de TF1, le corps médical présent ce jour-là prend en charge un blessé fictif, un technicien d'un atelier réacteur, brûlé au mollet. "Tout est très codifié. Il faut savoir que le déshabillage permet de retirer 90% de la contamination, donc c'est très important", détaille le maître principal Graziella, infirmière au service médical de la base opérationnelle. Couche par couche, les soignants découpent la tenue de la victime et l'emballent pour isoler les éléments radioactifs.

Ce poste pour blessés radio-contaminés n'a jamais servi en carrière, mais il est indispensable au cœur de cet arsenal nucléaire. "On est un complexe militaro-industriel avec beaucoup d'activité nucléaire, à la fois liée à l'arme nucléaire bien entendu, et au réacteur, c'est pour ça qu'on a cet énorme centre, c'est le plus grand centre de prise en charge de radio-contaminés", assure le médecin-chef Fabrice, médecin major du service médical de la base opérationnelle de l'île longue.

Une base directement reliée au site de Guenvénez, situé à quelques kilomètres, et où les missiles nucléaires prennent forme. Un sous-marin peut en emmener 16 de 12 mètres de long. La puissance de feu de chaque sous-marin lanceur d'engin représente l'équivalent de plusieurs centaines de fois la bombe d'Hiroshima. Une puissance de feu que la France espère ne jamais avoir à utiliser, car le principe de la dissuasion nucléaire est bien de ne jamais recourir à cette arme.