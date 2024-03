VIDÉO - Regardez comment les militaires français s'entraînent à s'éjecter d'un sous-marin nucléaire

Une équipe de TF1 a pu exceptionnellement se rendre dans la base très secrète de l'île longue, dans le Finistère, un site dans lequel sont gardés les sous-marins nucléaires de l'armée française. Elle a notamment pu filmer un impressionnant exercice d'éjection d'un submersible en perdition.

C'est un réflexe qui pourrait leur sauver la vie. Sur la très secrète base de l'île longue, sur la presqu'île de Crozon, des marins de l'armée française mènent un exercice périlleux : s'extraire d'un sous-marin en perdition, victime d'une fuite d'eau, d'une avarie grave ou d'une explosion. Ces hommes font partie de l'élite de l'armée, ils opèrent sur les sous-marins nucléaires gardés dans ce lieu sous haute surveillance dans le Finistère. Une équipe du 13H de TF1 a pu filmer l'un de leurs entraînements.

On a conscience que la remontée sera très rapide, d'où potentiellement des problèmes de santé en arrivant en haut Maître Morgan, sous-marinier depuis huit ans et missilier

Si la situation ne s'est jamais présentée à bord d'un des quatre sous-marins nucléaires lanceur d'engin que détient la France, les militaires doivent s'y préparer tous les deux ans. Le tout, dans un bassin de quatre mètres de profondeur. "On fait des exercices à moindre profondeur, cependant ce système-là peut être utilisé jusqu'à 180 mètres pour un sous-marin en opération", explique le maître principal Erwan, instructeur au centre d'entraînement au sauvetage individuel et plongeur-démineur, dans le reportage en tête de cet article. Une extraction qui n'est pas sans danger à cette profondeur. "On a conscience que la remontée sera très rapide, d'où potentiellement des problèmes de santé en arrivant en haut. Ça reste quelque chose qui peut représenter un danger si on était amenés à le faire en conditions réelles", assure de son côté le maître Morgan, sous-marinier depuis huit ans et missilier.

TF1

En effet, une remontée trop rapide - un sous-marin nucléaire peut circuler à une profondeur comprise entre 10 et 500 mètres - peut donner lieu à un accident de décompression. Lors d'une remontée trop rapide, la pression diminue et les gaz présents dans les poumons augmentent de volume. Ils gonflent comme des ballons, pouvant provoquer des dégâts importants, voire conduire à la mort.

Si l'armée française n'a jamais connu de telles situations en opération, plusieurs accidents graves impliquant des sous-marins nucléaires se sont déjà produits à travers le monde. En août 2000, le sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk avait coulé en mer de Barents, après une explosion dans le compartiment des torpilles, tuant tous les membres d'équipage. En février 2009, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin de la Royal Navy a été impliqué dans une collision avec celui de la Marine française, le Triomphant, alors qu'ils opéraient dans l'océan Atlantique. Les deux équipages s'en sont sortis sans blessés et sans avoir besoin d'évacuer.