VIDÉO - Grandes marées : le spectacle "magique" du Mont-Saint-Michel redevenant une île

C'est un spectacle qui ne se produit que quelques fois dans l'année, et il est encore plus impressionnant avec les actuelles grandes marées décennales. Des centaines de curieux sont venus admirer ce mardi le Mont-Saint-Michel redevenu une île. Une équipe de TF1 a exceptionnellement été autorisée à le filmer avec un drone.

Inaccessible, comme posé sur l'eau. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que la baie se remplisse ce mardi matin, rendant le Mont-Saint-Michel impénétrable. "Le côté insulaire est magique. En plus, c'est un autre paysage qu'à marée basse", s'enthousiasme un visiteur dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. "On a l'impression de voyager sans quitter la France. C'est vraiment splendide et émouvant", ajoute une autre.

Comme eux, plusieurs centaines de personnes sont venues assister à ce spectacle fascinant et certains, comme Isabelle, se sont équipés en conséquence pour la journée. "C'est exceptionnel, c'est une super grande marée. ( ) Je me suis levée à 6 heures du matin et je suis venue avec mes petites bottes et mon beau parapluie", confie-t-elle dans un rire.

TF1

Sur les images filmées par drone par notre équipe, pas un bruit ne trouble le silence, si ce n'est le courant de la mer, qui pousse les vagues jusqu'aux remparts. Certains en profitent pour faire une sortie sportive en kayak. D'autres ont pu traverser avant la marée et se retrouvent avec la sensation inédite d'être piégés sur le Mont-Saint-Michel. "On se retrouve sur une île en très peu de temps, ça vaut le déplacement", assure une spectatrice. "Quand on a regarde en bas la porte et qu'on a voit qu'on ne peut plus sortir, ( ) c'est très, très impressionnant, mais c'est magique", dit une autre.

Ce phénomène n'arrive que quelques fois dans l'année. Le Mont-Saint-Michel est alors coupé du continent pour de longues minutes. Certains sont venus de loin, spécialement pour l'événement. Comme Jean-Paul, arrivé de Provence. "J'ai regardé les coefficients, j'ai vu que c'était 117 et j'ai dit 'il faudrait que je vienne ici pour voir ça pour la première fois de ma vie'. Les Marseillais, venez !", lance-t-il.

Le message est passé, mais le temps presse. Les grandes marées peuvent être observées jusqu'à ce mercredi.