VIDÉO - Retraites : ces "Robins des bois" qui offrent gaz et électricité en coupant illégalement les compteurs

"Ce sont des actions qui ne sont pas autorisées. On en a conscience, on en est responsable. Et la sanction peut aller jusqu'au licenciement", déclare Sébastien Ménestrier, secrétaire général de la Fédération de l'énergie CGT. Et pourtant, 100.000 foyers et 500 entreprisHello Nambi,

Gilleses et établissements publics ne payent plus leur électricité.

L'initiative fait-elle vraiment l'unanimité ? Les réactions sont mitigées. "Pour moi, c'est hors la loi, donc j'estime que ce n'est pas bien de le faire", peut-on notamment entendre au sein des passants interrogés par TF1. D'autres font entendre un son de cloche bien différent : "Si on me permettait d'avoir quelques semaines non facturées, forcément ça me convient". Quoi qu'il en soit, il est à noter que dans le cas où le fournisseur se rendrait compte de la manœuvre, les clients concernés recevraient une facture rectificative.