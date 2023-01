Services publics au ralenti, pas de transports ou pas d'école : comment les Français s'organisent face à la grève

Dans la fonction publique d'État, à l'échelle française, le ministère a assuré ce mardi qu'il comptait 19,4% de grévistes. Près de dix points de moins que le 19 janvier dernier, où il en avait compté 28%. Du côté de l'enseignement, 25,92% des professeurs participent à la mobilisation, dont 26,65% dans le primaire et 25,22% dans le secondaire, selon le ministère de l'Éducation nationale.

Des chiffres bien en-deçà de ceux des syndicats et inférieurs à ceux du 19 janvier où le taux d'enseignants grévistes était alors de 38,5% en moyenne pondérée, selon le ministère, dont 42,35% dans le primaire (écoles maternelle et élémentaire) et 34,66% dans le secondaire (collège et lycée). Du côté des syndicats, les chiffres font état d'au moins 50% de grévistes parmi les professeurs, de la maternelle au lycée. Il y a une semaine et demi, ils avaient annoncé 65% de professeurs de collèges et lycées mobilisés et 70% chez les professeurs des écoles.