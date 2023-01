Retraites : à Paris, des commerçants barricadés face à la crainte de débordements

Ce jeudi matin, les commerçants ont pris les devants. Des ouvriers protègent chaque centimètre de la vitrine de la boutique de vêtements de Mylène. Elle a pris une décision radicale : "On n’ouvre pas ce jour". Pas question pour elle de revivre les violences des dernières manifestations. "C'est un traumatisme, autant de violences envers des gens qui travaillent tous les jours et qui n'ont pas besoin de ça...", soupire-t-elle. Coût des travaux et d'une journée de fermeture : 8000 euros pour sa boutique.

Un peu plus loin, sur le boulevard Beaumarchais, Daniel, lui, est un habitué des manifestations. Il a même acheté sa boutique pour une raison bien particulière : "On avait vérifié que le magasin était bien protégé par des rideaux pleins de fer sur la totalité de la vitrine, de manière à se protéger le mieux possible".