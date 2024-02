"Nous n'aurons plus de solution" : pourquoi les producteurs d'endives craignent pour leur avenir

Ils font partie des agriculteurs qui souffrent le plus de la concurrence étrangère, des normes sanitaires et du manque de main d'œuvre. Les producteurs d'endives, l'un des légumes les plus consommés en France, craignent que l'interdiction européenne prochaine de trois herbicides et pesticide qu'ils utilisent ne leur porte le coup de grâce. Une équipe de TF1 est allée à leur rencontre dans les Hauts-de-France.

Dans ses mains, Daniel Bouquillon, endivier à Vélu, dans le Pas-de-Calais, tient un herbicide qu'il utilise depuis 50 ans contre les mauvaises herbes. Un produit jugé dangereux par l'Union européenne, qui sera interdit dès le mois de mai prochain. "Notre gros problème, c'est que ça arrive brutalement. Nous n'aurons plus de solution, et le temps de trouver des méthodes dites alternatives ou d'autres molécules, ça ne se trouve pas sur un claquement de doigts", déplore l'agriculteur.

Les racines du malaise

Au total, trois produits phytosanitaires, dont un pesticide contre les pucerons, seront bannis des champs d'ici à 2025. Les endiviers craignent une baisse de production. Cette interdiction inquiète une profession déjà fragilisée, selon elle, par les difficultés de recrutement. Parmi les raisons, le salaire proche du Smic et des tâches répétitives et usantes, mais pas seulement. "On a du mal à trouver des salariés", assure Daniel Bouquillon. La promesse du gouvernement d'une simplification des procédures d'embauche est donc pour lui une bonne nouvelle. Il emploie six salariés, payés 11,80 euros de l'heure, un peu plus que le Smic. Un métier qu'ils estiment difficile. "C'est dur quand même. Il faut avoir un certain rythme, on n'a pas de pause", confie une employée. "C'est toujours le même geste... mais c'est faisable", dit une autre.

À 80 km de là, à Sainghin-en-Mélantois, dans le Nord, Christophe Mazingarbe a une autre inquiétude : le prix de l'électricité. Les racines d'endive sont stockées à -3 °C dans une immense pièce réfrigérée. "Ça demande beaucoup d'énergie électrique au démarrage pour faire refroidir la racine", explique l'endivier. Résultat, il paie sa facture quatre fois plus cher qu'en 2020. "Aujourd'hui, il faut trouver 60.000-70.000 euros de plus, mais rien ne me dit que mes endives vont être payées" à ce prix, souligne-t-il.

Difficile de s'en sortir pour les producteurs, d'autant que la consommation d'endive diminue ces dernières années.