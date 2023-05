REPORTAGE - Hérisson blessé, pie désorientée : le "samu des animaux sauvages" fait tout pour les soigner

C'est le cas d'Élodie qui a ramené un bébé hérisson trouvé dans son jardin et qui semble blessé. Les soigneurs vont tout tenter pour le remettre sur pied. Ses voisins de chambre sont des lapereaux trouvés sur un chantier, des renards qui souffrent de fractures, un blaireau, ou encore un chevreuil qui a même la télé pour l'apaiser.

"Ce sont des box conçus pour nos grands mammifères très sensibles au stress, on va leur donner une image et un son de nature, les plaies sont en train de se résorber" commente l'une des intervenantes. Dans cette association, on est à leur chevet presque 24 heures sur 24. "Ils sont nourris de 7h à 22h toutes les heures, et ils réclament toujours autant" explique une autre.