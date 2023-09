VIDÉO - "Horripilant !" : téléphoner en mode haut-parleur, la nouvelle manie qui exaspère

Ce réflexe, de plus en plus fréquent, a souvent tendance à agacer : "Je trouve ça horripilant parce que la vie des gens ne nous regarde pas !", s'indigne une femme dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ces conversations privées inondent l'espace public. "On voit beaucoup plus souvent ça, des gens qui vont être au téléphone, parler en haut-parleur ou écouter de la musique d'une manière assez conséquente. Ils oublient qu'on est dans un espace de partage, dans un espace public", tranche Amélie Mazière, conductrice de bus à Lyon (Rhône). "Je suis du genre à ne pas trop accepter ces petites incivilités qui irritent, et qui mettent tout le monde un petit peu à cran", ajoute un homme qui sort du bus. Dans les transports, certaines situations peuvent parfois dégénérer, comme le montre l'extrait ci-dessous.